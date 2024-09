Le 5e Dialogue Vietnam - Royaume-Uni sur la politique de défense

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, et le secrétaire d'État britannique à la Défense, Vernon Coaker, ont coprésidé vendredi 13 septembre à Hanoï le 5 e Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Hoàng Xuân Chiên a salué l'événement comme un mécanisme d'échange de niveau stratégique, indiquant que les liens de défense sont un élément important des relations bilatérales.

Le général vietnamien a souligné l'échange régulier de délégations à tous les niveaux, les mécanismes de coopération efficaces, en particulier le dialogue annuel sur la politique de défense. Notamment, la formation linguistique a été un point fort des relations bilatérales en matière de défense ces dernières années.

Exprimant sa gratitude au ministère britannique de la Défense pour les opportunités de formation annuelles, les cours d'anglais et le soutien au renforcement des capacités professionnelles, le vice-ministre a également salué le soutien actif du Royaume-Uni dans le secteur des opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Renforcer la coopération en matière de formation

Le vice-ministre vietnamien de la Défense a proposé d’intensifier la coopération en matière de défense en adéquation avec le partenariat stratégique bilatéral, de maintenir efficacement le mécanisme de consultation, de dialogue et d’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau, et de renforcer la coopération en matière de formation.

Il a également suggéré que le ministère britannique fournisse des cours de formation spécifiques et envoie des instructeurs en anglais à l’Académie des sciences militaires au Vietnam. Le ministère vietnamien de la Défense est prêt à accueillir du personnel militaire britannique pour apprendre la langue vietnamienne à son Académie des sciences militaires et participer au cours d’officiers de défense internationaux à l’Académie de défense nationale, a-t-il affirmé.

Hoàng Xuân Chiên a en outre mentionné plusieurs autres secteurs de coopération, dont la médecine militaire, l’industrie de la défense, les opérations de maintien de la paix des Nations unies...

Vernon Coaker, pour sa part, a exprimé son espoir de voir les liens de défense continuer à se renforcer pour de plus grands bénéfices pour les deux pays.

S’agissant des questions mondiales et régionales, Hoàng Xuân Chiên a réaffirmé la politique étrangère du Vietnam de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, sa politique de défense de paix et d'autodéfense, et sa position constante de ne pas rejoindre d'alliances militaires, de ne pas collaborer avec un pays contre un autre, de ne pas permettre à des pays étrangers d'établir des bases militaires sur son sol ni d'utiliser le territoire vietnamien contre un autre pays, et de ne pas utiliser ni menacer d'utiliser la force dans les relations internationales.

Le Vietnam défend toujours la primauté du droit et persiste à régler chaque différend par des moyens pacifiques sur la base du droit international, a-t-il affirmé.

