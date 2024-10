Le PM vietnamien multiplie ses rencontres en marge du Sommet élargi des BRICS

>> Le Vietnam prêt à collaborer avec les BRICS pour un monde meilleur

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh plaide pour des liens accrus avec l’UEEA

Photo : VNA/CVN

Lors de ces rencontres, il a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et du président vietnamien Luong Cuong aux dirigeants étrangers. Ils ont échangé sur les orientations et les mesures visant à renforcer les relations, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Les dirigeants étrangers se sont déclarés impressionnés par les réalisations socio-économiques du Vietnam et ont affirmé l’importance qu’ils attachent aux relations avec la nation d’Asie du Sud-Est. Ils ont également souligné leur espoir d’une coopération plus forte avec le Vietnam dans tous les domaines, en particulier l’économie, le commerce, l’investissement, l’énergie, l’éducation, la réponse aux défis mondiaux, ainsi que les échanges de délégations et entre les peuples.

En rencontrant le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du président Luong Cuong à se rendre au Vietnam. Le dirigeant sud-africain a accepté l’invitation avec plaisir.

Lors de leur rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, les deux dirigeants ont affirmé leur engagement à approfondir l’amitié traditionnelle entre leurs pays, en la faisant correspondre au potentiel des deux parties.

Ils ont convenu de soutenir fermement le rôle du Comité intergouvernemental Vietnam - Azerbaïdjan pour la coopération économique, commerciale et scientifique et technologique, et d’élargir la collaboration dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’agriculture, du tourisme et de la coopération entre localités.

Par ailleurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président kirghiz Sadyr Japarov ont convenu de mettre en œuvre efficacement l’accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) comprenant la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l’Arménie et le Kirghizstan.

Ils ont également discuté du renforcement des partenariats dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, des soins de santé, de la culture, des sports, du tourisme et de l’aviation. Le chef du gouvernement vietnamien a transmis l’invitation du président vietnamien Luong Cuong au président kirghiz de se rendre au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien et le président tadjik Emomali Rahmon ont convenu de faciliter les activités des investisseurs des deux pays sur leurs marchés respectifs et de promouvoir la coopération dans des domaines potentiels tels que l’agriculture, la culture et le tourisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé au Tadjikistan de créer des conditions favorables pour que les vêtements vietnamiens - textiles, produits agricoles et aquatiques et matériaux de construction - puissent accéder à son marché, contribuant ainsi à accroître le chiffre d’affaires du commerce bilatéral.

Lors de sa rencontre avec le président iranien Masoud Pezeshkian, les deux dirigeants ont convenu de continuer de promouvoir les interactions commerciales et l’exportation des produits clés des deux pays vers les marchés respectifs, tout en renforçant les liens dans les domaines financier et bancaire, y compris la reprise rapide des activités du conseil de travail conjoint pour la coopération bancaire et du groupe de travail pour la coopération commerciale entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a rencontré le président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso. Ils ont convenu de poursuivre la coordination dans l’organisation d’activités célébrant le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (1964-2024). Les deux parties intensifieront les échanges d’informations sur les marchés et rechercheront des opportunités de coopération dans des domaines potentiels, en particulier l’agriculture.

Le président Denis Sassou Nguesso a pris note de la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh de faciliter l’accès des produits clés du Vietnam, tels que le riz, les produits agricoles, les biens de consommation, les vêtements - textiles et le cuir - chaussures, au marché de son pays.

Il a suggéré au Vietnam de partager son expérience en matière de développement national et d’élaboration de politiques de réforme et d’intégration internationale.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Chinh et le secrétaire général des Nations unies António Guterres se sont engagés à poursuivre la coordination dans la mise en œuvre des principaux résultats du Sommet de l'avenir.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam soutient fermement le rôle central de l’ONU dans la gouvernance mondiale et continuera de participer activement et de manière responsable aux efforts visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement inclusif et durable, tant au niveau régional que mondial, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu une rencontre avec le ministre indonésien des Affaires étrangères Sugiono. Il a suggéré que les deux parties renforcent davantage leurs liens commerciaux, en s’efforçant de porter le chiffre d’affaires bilatéral à 18 milliards de dollars, et de mettre en œuvre efficacement les accords sur la coopération maritime et le traitement humain des navires de pêche et des pêcheurs.

S’adressant au ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son espoir d’accueillir bientôt son homologue thaïlandais Paetongtarn Shinawatra en visite officielle au Vietnam et de coprésider la 4e réunion conjointe du Cabinet.

Il a proposé aux deux parties de mettre en œuvre activement l’initiative "Trois connexions", en mettant l’accent sur la connexion des chaînes d’approvisionnement, des infrastructures de transport, de l’économie numérique, de l’économie verte et de la transition énergétique.

Il a appelé à des efforts conjoints pour porter le commerce bilatéral à 25 milliards d'USD de manière plus équilibrée.

Lors de la réunion avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, le Premier ministre Chinh a exprimé son espoir que sa prochaine visite en Arabie saoudite à la fin du mois d’octobre produira des résultats concrets, renforçant davantage la coopération bilatérale, en particulier dans des domaines potentiels tels que le halal, la transformation numérique, la transition verte et l’énergie.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants étrangers ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales d’intérêt commun, affirmant leur engagement à renforcer la consultation et la coordination au sein des forums régionaux et internationaux.

VNA/CVN