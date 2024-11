Le Vietnam et le Qatar promeuvent leur coopération économique

Le Premier ministre vietnamien a déclaré que le Vietnam accordait la priorité à l'attraction d'investissements dans les domaines où les entreprises qatariennes disposent d'atouts tels que le pétrole et le gaz, l'énergie, en particulier le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'énergie nucléaire ; la transformation numérique, en particulier les industries émergentes telles que les bases de données, les infrastructures de télécommunications, l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'Internet des objets et l'innovation ; des projets immobiliers; des projets d’infrastructures d’envergure…

Le Vietnam continue d’améliorer son système institutionnel et ses mécanismes et politiques ; de simplifier les procédures administratives, de garantir un environnement favorable aux affaires et aux investissements ; de garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises investissant au Vietnam ; de concentrer sur la formation de ressources humaines de haute qualité pour répondre aux besoins des investisseurs ; de maintenir la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité afin que les investisseurs puissent se sentir en sécurité au Vietnam pour y mener des affaires à long terme, affirmé le chef du gouvernement vietnamien.

À cette occasion, il a fourni à la communauté des affaires du Qatar une liste de projets prioritaires appelant des investissements du Vietnam, tout en déclarant que les deux parties devaient organiser le Forum d'affaires Vietnam - Qatar pour connecter les entreprises des deux pays.

De son côté, le président de l'Association des hommes d'affaires qatariens, Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, a déclaré que les entreprises de son pays pouvaient promouvoir l'investissement et la coopération commerciale au Vietnam et introduire davantage de produits vietnamiens sur le marché qatarien.

Il a déclaré que son association signerait un Protocole de coopération (MoU) avec le Vietnam pour mettre progressivement en œuvre les opinions du Premier ministre vietnamien.

