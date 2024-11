Pham Minh Chinh a une entrevue avec le président du Conseil consultatif du Qatar

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne au Qatar

>> Cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Qatar

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant qatarienne a félicité les grandes réalisations socio-économiques obtenues par le Vietnam et a souhaité promouvoir la coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam pour soutenir les gouvernements des deux pays dans la promotion d'une mise en œuvre efficace et pratique des engagements et des plans de coopération au profit des deux peuples.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les relations de coopération entre les deux pays s’étaient développées rapidement au cours de plus de 30 ans, avec une confiance politique plus profonde, des relations économiques et commerciales en croissance et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux. Il a précisé que les deux parties disposaient encore d'un grand potentiel pour promouvoir davantage la coopération bilatérale, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement, l'énergie et l'agriculture.

Promouvoir davantage le rôle de la diplomatie parlementaire

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam pouvait apprendre beaucoup du Qatar en matière de réflexion, de vision et de mesures pour édifier et développer le pays.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir davantage le rôle de la diplomatie parlementaire ; de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs ; de promouvoir la coopération entre le Groupe parlementaire arabe et le Groupe parlementaire asiatique lors de forums multiparlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et les échanges entre les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires...

Hassan bin Abdulla Al-Ghanim a proposé que les deux parties établissent prochainement l’Association des parlementaires d'amitié entre les deux pays pour échanger régulièrement et proposer des mesures visant à renforcer la coopération parlementaire. Il a souhaité que les deux organes législatifs se coordonnent pour soutenir la juste lutte du peuple palestinien et à la solution à deux États.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux deux organes législatifs de soutenir la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale ; de promouvoir l'élévation des relations entre les deux pays à un nouveau niveau ; de donner la priorité à la coopération économique, au commerce, aux investissements, à l'énergie... ; de compléter les politiques et les accords, en particulier l'Accord de libre-échange, pour contribuer à renforcer la coopération entre les entreprises et à relier les peuples des deux pays.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a transmis les salutations, les félicitations et l'invitation du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président du Conseil consultatif qatarien à se rendre prochainement au Vietnam.

Hassan bin Abdulla Al-Ghanim a adressé ses salutations au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et aux hauts dirigeants vietnamiens et a accepté avec plaisir l'invitation à effectuer une visite au Vietnam.

VNA/CVN