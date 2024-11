Les villages de métiers du Nord, un ancrage identitaire dans l’ère de l’intégration

Dans le contexte actuel de forte intégration internationale, les villages de métiers d’artisanat du Nord préservent non seulement l’identité culturelle, mais servent également de pont culturel entre le Vietnam et le monde.

>> L'artisanat de la vannerie : une fierté de l'ethnie Lự

>> Quang Ninh et ses célèbres villages d'artisanat

>> La nacre sur bois de Chuôn Ngo, une tradition qui s'incruste au fil du temps

Photo : CTV/CVN

Les valeurs culturelles traditionnelles se mêlent à des éléments modernes, créant une identité unique et montrant la forte vitalité de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère.

La plupart des villages artisanaux traditionnels du Nord se sont développés au fil des siècles. Chaque village est souvent associé à un ou plusieurs métiers traditionnels tels que la poterie, la broderie, le tressage du bambou et du rotin, la fabrication de chapeaux, le papier et bien d’autres formes d’artisanat. Chaque métier a sa propre histoire et ses secrets, transmis de génération en génération.

La quintessence de ces anciens métiers reflète la culture traditionnelle, qui est un facteur essentiel pour le développement du village artisanal dans la nouvelle ère.

Selon les données de l’Association des villages d’artisanat du Vietnam, il existe plus de 5.400 villages d’artisanat à l’échelle nationale, dont environ 1.500 dans le Nord concentrés notamment à Hanoï, Bac Ninh, Nam Dinh, Thai Binh...

Là, les visiteurs peuvent non seulement découvrir le processus de production artisanale, mais ressentir également le lien entre les gens et la culture. Ici, tradition et modernité se croisent et de précieuses valeurs culturelles sont préservées.

Le village de tissage de la soie de Nha Xa, commune de Môc Nam, province de Hà Nam est une destination unique, où cet artisanat datant du début du XIVe siècle est préservé. Après près de 700 ans d’existence et de développement, le tissage de la soie Nha Xa a contribué à diversifier et à embellir le tableau culturel coloré du Vietnam.

Hanoï est la localité possédant le plus grand nombre de villages de métiers et d’artisans du pays. Surnommée "terre aux cent métiers", elle se distingue avec 1.350 villages de métiers, dont 314 reconnus pour leur activité traditionnelle.

Dans les villages de la capitale, 47 des 52 groupes de métiers artisanaux du pays sont représentés. Ces villages ont activement contribué au développement économique municipal et à l’augmentation de la valeur des exportations annuelles de 8 à 10%.

À 15 km du centre-ville de Hanoï, dans la commune de Bat Tràng, du district de Gia Lâm, le village de la céramique de Bat Tràng est une destination touristique renommée. Là, les visiteurs peuvent trouver tout type de produits, à des prix variés. Ils pourront même s’initier à la poterie sous la guidance d’artisans du village.

Ces dernières années, ce village vieux de 500 ans a constamment innové en matière de technologies de production et de conception de produits. Ses produits sont disponibles sur les principaux marchés du monde tels que la France, le Japon, la République de Corée, la Russie et l’Italie.

Le voyage à la découverte des villages de métiers de Hanoï emmène également les touristes au village des éventails de Chàng Son, district de Thach Thât. Dans ce village artisanal, la quintessence de l’art et des techniques de production est préservée par des artisans talentueux.

La civilisation du riz a façonné l’histoire culturelle de l’endroit de Thang Long - Hanoï, dans lequel le village de Vong (arrondissement de Câu Giây) est un représentant typique, célèbre pour sa spécialité : le riz gluant jeune en granules aplatis.

Le Vieux quartier de Hanoï ou le "Hanoï des 36 rues et corporations" est considéré comme l’âme de la capitale vietnamienne. Chaque rue était autrefois spécialisée dans un métier traditionnel. On peut encore trouver dans la rue Lan Ông de nombreuses boutiques de plantes médicinales, tant vietnamiennes que chinoises. Les gens qui fabriquent des médicaments s’appuient souvent sur des secrets de famille, grâce auxquels ce métier est préservé au fil du temps.

Dans le contexte actuel de forte intégration internationale, les villages de métiers d’artisanat du Nord préservent non seulement l’identité culturelle, mais contribuent également au développement économique local. Par conséquent, en plus de préserver et de développer l’artisanat traditionnel, maintenir la pratique des fêtes et des rituels sont des activités indispensables dans la culture artisanale des villages.

CPV/VNA/CVN