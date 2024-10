Bientôt le Forum de coopération Vietnam - Union européenne à Hô Chi Minh-Ville

Le Forum de coopération Vietnam - Union européenne (UE) 2024 ayant pour thème "Efforts d’adaptation pour un avenir prospère et durable" aura lieu le 7 novembre à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le Département des marché d’Europe et d’Amérique du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Ce forum vise à maintenir un canal pratique d'interaction et d'échange entre les agences gouvernementales et le monde des affaires des deux parties dans le dialogue politique, la mise à jour des informations sur le marché et le soutien aux relations commerciales et d'investissement.

Les délégués du ministère de l’Industrie et du Commerce, de la délégation de l’UE au Vietnam et de l’Eurocham discuteront des opportunités de coopération dans le domaine de la transition verte et de la transformation énergétique au Vietnam ; des attentes du marché ; des politiques du Vietnam et des orientations en matière de production durable et de réduction des émissions, ainsi que des capacités à coopérer avec l'UE et des recommandations des entreprises.

Les représentants des localités présenteront les orientations et les priorités pour attirer les investissements des partenaires de l'UE dans les domaines de l'économie verte et circulaire. En outre, les entreprises exprimeront également la demande du marché en réponse au développement des tendances vertes, au développement durable dans l'UE et aux critères d'approvisionnement des entreprises européennes.

Cet événement fournira des vues multidimensionnelles d'experts sur les perspectives du marché, la capacité de participer profondément à la chaîne d'approvisionnement avec les partenaires de l'UE et sur la manière de répondre aux barrières non tarifaires et aux défenses commerciales, et aidera les entreprises à s'adapter aux nouvelles réglementations et politiques.

C'est également l'occasion de suggérer des orientations de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, cohérents avec les tendances actuelles telles que l'économie verte, circulaire et la transition énergétique.

