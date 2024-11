Renforcement de la coopération énergétique Vietnam - Qatar

Dans le cadre de sa visite officielle au Qatar, dans l'après-midi du 31 octobre, à Doha, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu Saad bin Sherida Al Kaabi, ministre d'État aux affaires énergétiques et Pdg de QatarEnergy, la société pétrolière et gazière nationale du Qatar, l'un des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL).

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a déclaré que la coopération énergétique (les énergies traditionnelles et les énergies nouvelles) était l'un des contenus prioritaires et qu'il s'agissait également d'un domaine important de coopération entre le Qatar et le Vietnam.

Il a demandé au Qatar de soutenir le Vietnam dans le secteur énergétique, en augmentant et en maintenant un approvisionnement constant en produits énergétiques tels que le pétrole brut, le gaz, les produits chimiques, en particulier le GNL pour assurer l'approvisionnement en électricité.

Il a demandé au ministre d'État d'ordonner à QatarEnergy d'augmenter ses investissements et de promouvoir la coopération pétrolière, gazière et énergétique avec des partenaires vietnamiens, en particulier avec le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam afin de renforcer l'autonomie du Vietnam dans le domaine de la production d'électricité à base de gaz ; de coopérer à la mise en œuvre de projets d'exploration, d'exploitation et de traitement du pétrole et du gaz, de l'énergie éolienne offshore, de l'énergie solaire, de l'hydrogène.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Saad bin Sherida Al Kaabi était tout à fait d'accord et a pleinement soutenu les propositions de coopération du Premier ministre vietnamien, affirmant qu'il s'agissait des domaines de coopération potentielle.

Il a exprimé son soutien à la négociation et à la signature de documents de coopération avec la partie vietnamienne dans les domaines de l'énergie et du gaz et a proposé de négocier un accord sur la production et la fourniture d'engrais à base d'urée, un produit transformé à partir du pétrole et du gaz.

Concernant les nouveaux projets énergétiques, QatarEnergy est prête à connecter ses entreprises pour coopérer avec des partenaires vietnamiens, a-t-il dit.

Saad bin Sherida Al Kaabi a déclaré qu'il viendrait au Vietnam pour discuter et promouvoir des projets de coopération spécifiques.

VNA/CVN