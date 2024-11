Coffee Expo Vietnam 2024 : rendez-vous des grands professionnels du café

L’exposition du café, du thé et des gâteaux (Coffee Expo Vietnam 2024), 8 e édition, a ouvert ses portes jeudi 31 octobre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

La Coffee Expo Vietnam 2024 a attiré la participation de plus de 250 enseignes de café de renommée en provenance de 15 pays et territoires, dont le Vietnam, les États-Unis, la Chine, l’Australie, la Thaïlande et le Japon.

Ce salon, conjointement organisé par le groupe Coex et le groupe Vinexad, sous les auspices de l’Association du café et du cacao du Vietnam (VICOFA) et de l’Association du café de Buôn Ma Thuôt, s’avère être l’un des plus importants en matière d’alimentation et de boisson en général, et de café en particulier au Vietnam.

Coffee Expo Vietnam est devenue une destination incontournable pour la communauté des passionnés de café et des professionnels de l'industrie de l’alimentation et de la boisson (F&B). C'est également une opportunité pour les entreprises de ce domaine d’échanger, de coopérer et d'élargir leur marché. La foire présente les meilleurs produits de café, de thé, de gâteaux et d'autres produits connexes du monde entier, tout en fournissant une plateforme de réseautage d'affaires efficace pour toutes les entreprises du secteur.

Les marques notables présentes cette année au salon des produits de café et de thé haut de gamme comprennent : Trung Nguyen, Ông Bâu, Là Viêt, la VCA Vietnam Coffee Academy, UCC, Mercon, Sucafina, Phuc Sinh et Teapro. Concernant les outils de mélange, on trouve Ly Gia Viên, Vietblend et Amber. Pour les machines et équipements, les exposants incluent Epicure, Thoi Dai Coffee, Lamvita, Cosmis et Kio Viet.

En ce qui concerne les ingrédients de pâtisserie et de dessert, des entreprises telles que Tân Nhât Huong, Bliss et Uniflour sont présentes. Pour les matières premières de l'industrie F&B en général, on peut citer Xuân Thinh, Uni-President Vietnam et Freshlife. En matière de technologie et d'emballage, Alphapack Technology et Tri-wall Packaging participent également à l'événement.

Des concours de préparation du thé et du café

Lors de l'exposition, des activités de présentation de produits et des démonstrations culinaires pour la meilleure préparation des gâteaux, du café et du thé sont programmées, en plus des dégustations gratuites de différentes sortes de café, de thé, de chocolat et de pain. Les visiteurs peuvent découvrir des variétés de thé diverses et riches, et constater que l'industrie du thé vietnamienne connaît une forte croissance, attirant les consommateurs nationaux et internationaux.

Les conditions climatiques favorables, combinées à des méthodes agricoles modernes, confèrent aux produits de thé vietnamiens une saveur unique et une qualité stable. La Tea Expo Vietnam 2024, qui se déroule dans le même temps, ouvre de nouvelles opportunités commerciales et de coopération dans les secteurs du thé.

La Bakery Expo Vietnam 2024, inscrite également dans le cadre de la Coffee Expo Vietnam 2024, est un lieu de présentation des derniers produits et technologies de l'industrie de la boulangerie et des desserts. L'événement est un lieu de mise en relation d'experts, de boulangers, de restaurateurs et de passionnés d'exploration de gâteaux faits à la main ainsi que d'équipements de boulangerie en général.

Le Vietnam Coffee Challenge rassemble des baristas professionnels nationaux et internationaux pour participer à trois compétitions : Brew Challenge, Pour Challenge et Roastery Challenge. En tant que plus grand concours de baristas au Vietnam en termes de nombre de participants, le Vietnam Coffee Challenge 2024 revient avec un investissement d’envergure, tant sur la qualité des candidats que sur la composition du jury, ce qui en fait un concours important attirant l'attention des experts ainsi que de la communauté des passionnés de café.

Clôture : le 2 novembre.

Texte et photos : Truong Giang/CVN