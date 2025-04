Le Vietnam et le Laos boostent leur coopération dans divers domaines

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPLR) et président Thongloun Sisoulith ont convenu mardi 29 avril de promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines tels que les transports, l'énergie, le commerce, la transformation numérique et le développement des ressources humaines.

Les principales orientations et les solutions concrètes ont été présentées lors d'une rencontre entre les deux dirigeants, tenue à Hô Chi Minh-Ville à l'occasion de la participation du dirigeant lao à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que l'inauguration du quai n°3 du port international Laos - Vietnam dans la zone économique de Vung Ang.

Tous deux ont également plaidé pour le renforcement des infrastructures et des liens économiques entre le Vietnam et le Laos et entre les trois pays que sont le Vietnam, le Laos et le Cambodge, notamment la construction d’infrastructures et le commerce frontalier.

Échange d'informations

Ils se sont engagés à intensifier l’échange d’informations, la coordination dans les forums internationaux et la mise en œuvre effective des accords de haut niveau dans le nouveau contexte.

Lors de la cérémonie commémorative, Pham Minh Chinh a remercié le dirigeant lao pour sa présence et a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple lao pour leur soutien constant au Vietnam dans la lutte pour l'indépendance et dans le processus en cours de développement national.

Il a félicité le Laos pour ses récentes réalisations et s'est dit confiant que le pays continuerait à faire des progrès constants sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao.

Il a réaffirmé que le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité à la relation spéciale avec le Laos et s'est déclaré satisfait du développement intégral des relations bilatérales, qui constituent une base solide pour une nouvelle ère de développement conjoint.

De son côté, le président et le secrétaire général lao Thongloun Sisoulith ont exprimé leur joie de participer aux cérémonies, les considérant comme un symbole vivant de la relation unique entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné que la victoire vietnamienne en 1975 avait également été un facteur important de la victoire complète du Laos la même année.

Soulignant l’importance de l’ouverture du quai n°3 du port international Laos - Vietnam, il a déclaré que grâce au Vietnam, le Laos, pays enclavé, a désormais "accès à la mer".

Le dirigeant lao a félicité le Vietnam pour ses réalisations et a exprimé sa confiance dans le fait que le pays continuera à obtenir de plus grands succès sous la direction du Parti communiste.

Il a déclaré que le Laos ferait tout son possible pour préserver et renforcer la relation spéciale entre les deux nations.

