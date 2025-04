50 ans de la réunification nationale : grande victoire du Vietnam - Laos

Le général de corps d'armée Vongsone Inpanphim, directeur du Département politique général de l'Armée populaire lao et vice-ministre de la Défense du Laos, a affirmé que la victoire du 30 avril 1975 est une victoire historique, mettant fin à la guerre de résistance dans les trois pays d'Indochine, que sont le Laos, le Vietnam et le Cambodge pendant de nombreuses décennies.

Cette victoire historique a aidé le Vietnam à être complètement unifié, à continuer de protéger et de développer le Vietnam pour avancer sur la voie du socialisme, pour le grand objectif de développer un Vietnam prospère tel qu'il est aujourd'hui.

Photo: VNA

Selon le général de corps d'armée Vongsone Inpanphim, la victoire historique du Vietnam le 30 avril 1975 a envoyé un message fort et a créé des conditions favorables à la révolution lao. Le Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) a conduit l'armée et le peuple lao à se soulever pour prendre le pouvoir à l'échelle nationale et déclarer la création de la République démocratique populaire lao le 2 décembre 1975. C'était une grande victoire pour le Laos et le Vietnam.

L'alliance de combat Laos - Vietnam a remporté une grande victoire avant tout grâce à la direction du Parti, à ses lignes politiques et militaires justes et habiles et à ses idéaux communs.

L'alliance de combat Laos - Vietnam, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples sont le noyau pour maintenir la stabilité des deux Partis et des deux États.

Vongsone Inpanphim a particulièrement souligné que le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale revêt une profonde signification historique non seulement pour l'armée et le peuple vietnamiens, mais aussi en tant que fière réussite et victoire du Parti, de l'État et de l'Armée populaire du Laos.

Les deux sont toujours côte à côte, ont lutté ensemble contre les envahisseurs étrangers. La participation de l'armée lao au défilé à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam à l'invitation de la partie vietnamienne montre non seulement la solidarité et la coopération de l'Alliance de combat Laos - Vietnam, mais reflète également la maturité, la croissance et le pur esprit international des deux armées.

