Promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et le Kazakhstan

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, Nguyên Xuân Thang est allé saluer le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, et a travaillé avec le conseiller d'État, Karin Erlan, et le secrétaire exécutif du parti Amanat au pouvoir, Karibek Daulet. Il a également coprésidé un séminaire scientifique à l'occasion du 65e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh au Kazakhstan et a assisté à la signature d’un protocole d'accord de coopération entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'Institut d'études stratégiques du président du Kazakhstan et d’un autre sur l'établissement des relations de jumelage entre la province de Bac Ninh et l'oblast du Kazakhstan-Oriental.

Le président kazakh a souligné que son pays considère le Vietnam comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est, dans le cadre de sa politique extérieure équilibrée et multilatérale. Il a affirmé qu’il avait chargé les organes compétents de mettre en œuvre des mesures concrètes pour renforcer la coopération avec le Vietnam.

Renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs

Appréciant la position du Kazakhstan en tant qu’une plaque tournante et un pont entre l'Asie et l'Europe, Nguyên Xuân Thang a proposé de renforcer la coopération bilatérale dans des secteurs tels que le commerce, l'investissement, les sciences et les technologies, l'éducation et les transports... Il a également suggéré d’ouvrir des vols directs entre Hanoï et Astana, de favoriser la coopération des entreprises des deux pays dans l’objectif de porter bientôt le commerce bilatéral à 10 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

Le conseiller d'État Karin Erlan et les représentants du parti Amanat ont exprimé leur satisfaction devant les fruits des relations avec le Vietnam.

Le parti Armanat a affirmé sa volonté d’approfondir ses relations avec le Parti communiste du Vietnam et de signer un nouvel accord de coopération entre les deux Partis pour remplacer leur protocole d'accord signé en 2018.

Nguyên Xuân Thang et ses interlocuteurs ont également salué la signature du protocole d'accord de coopération entre l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'Institut d'études stratégiques du président du Kazakhstan et celui sur l'établissement des relations de jumelage entre la province de Bac Ninh et l'oblast du Kazakhstan-Oriental, les décrivant comme des actions concrètes pour mettre en œuvre les accords signés lors de la visite du président Kassym-Jomart Tokaïev au Vietnam en août 2023.

VNA/CVN