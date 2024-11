Bac Ninh promeut sa coopération avec la région du Kazakhstan oriental

Les signataires étaient le gouverneur de la région du Kazakhstan oriental, Yermek Kosherbayev et le vice-président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Le Xuan Loi.

Photo: VNA/CVN

L'événement s'inscrivait dans le cadre de la visite de travail au Kazakhstan d'une délégation du Parti communiste du Vietnam conduite par Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, président du Conseil de théorie central, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité provincial du Parti, chef de la délégation des dirigeants de Bac Ninh, s'est déclaré convaincu que ce mémorandum ouvrirait de nombreuses possibilités de coopération dans tous les domaines, notamment l'économie, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Il permettra également de diversifier les domaines d'attraction des investissements et de promotion des exportations, contribuant ainsi au développement du Kazakhstan et du Vietnam.

Pour sa part, Yermek Kosherbayev a convenu de la nécessité de concrétiser l'orientation visant à élargir et renforcer la coopération bilatérale, qui a été approuvée lors de la visite du président kazakh au Vietnam. Il a identifié l'éducation, la culture, l'économie et le tourisme comme des domaines prioritaires pour initier la coopération entre les deux provinces.

Il a également souligné le potentiel de collaboration dans le domaine des technologies de pointe, proposant d'examiner la possibilité de créer des zones industrielles pour le traitement des produits destinés aux marchés tiers, ainsi que d'établir des coentreprises pour la transformation de la laine.

En vertu du mémorandum sur l'établissement d'un partenariat de jumelage entre la province de Bac Ninh et la région du Kazakhstan oriental, les deux parties ont convenu de mesures concrètes telles que l'échange de délégations pour renforcer la compréhension mutuelle, le renforcement de la coopération ainsi que l'échange d'informations et d’expériences dans divers domaines.

Elles se sont également engagées à encourager et soutenir pleinement les entreprises locales dans leurs efforts pour explorer des opportunités d'investissement et élargir leur coopération à d'autres secteurs, dans le but de développer une relation globale et de tirer pleinement parti de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA).

Plus tôt, le 14 novembre, dans la capitale Astana, la délégation de la province de Bac Ninh avait participé à des réunions avec le parti au pouvoir Amanat. Elle avait également assisté à un séminaire sur les relations bilatérales, organisé à l'occasion du 65e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh au Kazakhstan (juillet 1959), qui s'était tenu à l'Institut kazakh d'études stratégiques auprès du président de la République du Kazakhstan.

VNA/CVN