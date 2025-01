Le Premier ministre reçoit le ministre japonais des Finances

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a besoin d'importantes ressources financières pour développer et mettre en œuvre des projets à un rythme rapide et efficace, en s'efforçant d'enregistrer une croissance du PIB d'au moins 8% en 2025 et un taux à deux chiffres dans les années suivantes, en vue des objectifs de développement pour 2030 et 2045.

Par conséquent, la coopération et le soutien des partenaires internationaux, y compris du Japon, sont nécessaires, a dit le Premier ministre.

Pham Minh Chinh a proposé au ministre japonais d'encourager la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) à participer plus activement à la restructuration du projet de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son (Thanh Hoa), afin d’en faire un symbole de coopération efficace et mutuellement bénéfique entre les parties.

Divers domaines de coopération

Il a souhaité voir la partie japonaise continuer à coopérer dans le transfert de technologies, à soutenir la construction et le perfectionnement d’institutions, ainsi que la formation des ressources humaines et l’amélioration de la capacité de gouvernance, à promouvoir la coopération dans l'investissement, le commerce, les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique...

Le chef du gouvernement a également appelé le Japon à promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation, à soutenir le Vietnam dans des projets de développement d’infrastructures, de réponse aux risques de catastrophes naturelles et de changement climatique, ainsi que dans des projets dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et de l’Asia Zero Emission Community (AZEC)…

De son côté, le ministre Kato Katsunobu a affirmé qu'il soutiendrait et promouvrait activement la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines d'intérêt commun.

Il a suggéré que les deux parties fassent davantage d'efforts pour résoudre les problèmes, promouvoir les projets existants et mettre en œuvre de nouveaux projets.

Il a affirmé qu'il continuerait à informer le gouvernement japonais et à discuter avec les entreprises de la coopération avec le Vietnam dans des projets d'infrastructures stratégiques...

VNA/CVN