Le président de l’Assemblée nationale reçoit l’ambassadeur du Japon au Vietnam

>> Le Premier ministre reçoit le ministre japonais des Finances

>> Le Japon renforce son engagement envers l'Asie du Sud-Est

>> Le Japon soutient le Vietnam pour en finir avec l’héritage chimique de la guerre

Le président Trân Thanh Mân a remercié le diplomate japonais d’avoir aidé à organiser avec succès sa visite au Japon du 3 au 7 décembre 2024, et lui a demandé de transmettre ses salutations et ses vœux à l’empereur, à l’impératrice et au Premier ministre du Japon, ainsi qu’au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des représentants.

Photo: VNA/CVN

Félicitant l’ambassadeur Ito Naoki pour sa discussion très productive avec le secrétaire du Comité municipal du Parti de Cân Tho, Dô Thanh Binh, il a exprimé sa conviction qu’avec le prestige de l’ambassadeur, les entreprises et les investisseurs japonais viendront investir dans le delta du Mékong, en particulier à Cân Tho.

L’ambassadeur Ito Naoki a informé le président de l’Assemblée nationale qu’au cours des deux derniers jours, lui et une délégation de travail comprenant des représentants de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de plusieurs entreprises ont effectué une visite de terrain à Cân Tho, rencontrant les dirigeants de la ville et visitant l’Université de Can Tho.

Au cours de ces recontres, il a constaté que la ville avait un potentiel de développement important dans des domaines tels que l’économie, le tourisme, la construction d’infrastructures et l’éducation.

Le plus haut législateur vietnamien et le diplomate japonais ont été heureux de constater que depuis que leur relation a été élevée au rang de partenariat stratégique global, le Vietnam et le Japon ont continué à développer leurs relations de manière substantielle et globale dans tous les domaines. La confiance politique a été renforcée tandis que les visites et réunions de haut niveau et à tous les niveaux ont été davantage encouragées.

Le Japon est actuellement le premier partenaire en matière d’aide publique au développement (APD) et le quatrième partenaire commercial du Vietnam, avec des échanges bilatéraux dépassant les 46 milliards de dollars en 2024, représentant 6% du chiffre d’affaires total du commerce extérieur du Vietnam.

En outre, le Japon est le quatrième marché d’exportation et le troisième marché d’importation du Vietnam. Les deux pays étendent également activement leur coopération à de nouveaux domaines tels que la transition verte et la transformation numérique.

Le président de l’Assemblée nationale a déclaré que les dirigeants vietnamiens souhaitent collaborer étroitement avec le Japon pour approfondir les liens bilatéraux dans le cadre du partenariat stratégique global, favorisant ainsi une coopération de plus en plus large et substantielle qui contribue au développement de chaque pays dans la nouvelle phase.

Il a appelé l’ambassadeur Ito Naoki à aider à promouvoir la coopération entre les deux parlements pour renforcer les intérêts économiques interdépendants des deux pays et la collaboration en matière de sécurité économique, d’investissement, de commerce et d’APD.

Il a également demandé au Japon de continuer à soutenir le Vietnam dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d’industrialisation et de modernisation dans le cadre de la coopération bilatérale pour la période 2023-2030, d’accorder des prêts d’APD de nouvelle génération en mettant l’accent sur plusieurs grands projets d’infrastructures et de promouvoir davantage les investissements japonais au Vietnam, en particulier dans des projets de haute qualité avec des effets d’entraînement et de transfert de technologie.

Le diplomate japonais a fait savoir qu’à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de l’Université de Cân Tho en 2026, le Japon prévoit d’organiser un séminaire international sur la réponse au changement climatique dans la ville.

Il a également exprimé son espoir que le président de l’Assemblée nationale soutienne les efforts visant à améliorer les lois et les politiques et à réformer les procédures administratives afin de créer de meilleures conditions pour les entreprises japonaises souhaitant investir au Vietnam.

En réponse, le dirigeant vietnamien a affirmé que l’Assemblée nationale a renforcé le perfectionnement institutionnel pour éliminer les obstacles dans le système juridique et intensifié la réforme administrative pour faciliter les activités des citoyens et des entreprises.

À cette occasion, l’ambassadeur japonais a transmis les vœux du Nouvel An du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et du président et du vice-président de la Chambre des représentants du Japon au président de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN