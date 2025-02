Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les dirigeants de Quang Nam

>> Quang Nam : soutien aux entreprises et ambition de croissance économique

>> Le Premier ministre rend hommage aux martyrs et Mères héroïnes à Quang Nam



Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a hautement estimé les réalisations socio-économiques obtenues par Quang Nam en 2024, notamment la croissance économique, le développement des infrastructures, du tourisme et des énergies.

Il a souligné la nécessité de l'unité et de la solidarité. Il a demandé à chaque cadre, chaque fonctionnaire et chaque citoyen de maintenir un lien étroit avec Quang Nam et d'être déterminé à édifier cette localité prospère, forte et civilisée. Il faut travailler avec concentration, pertinence, prévoyance et efficacité, considérer les habitants et les entreprises comme le centre, le sujet, la force motrice et la ressource de toutes les activités de développement.

Pour les tâches futures, le chef du gouvernement a demandé d’examiner les objectifs, les tâches et de conjuguer les efforts pour les atteindre. Quang Nam devrait achever son Plan de développement socio-économique 2021-2025, mettre en œuvre efficacement les résolutions et les plans déterminés par les autorités centrales comme locales. La province devrait clairement reconnaître son potentiel distinctif, ses opportunités exceptionnelles et ses avantages concurrentiels, notamment dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, du commerce, de la logistique, du tourisme et des services.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement attend une croissance annuelle provinciale de plus de 10% cette année, tout en demandant de redéfinir les plans, les objectifs et les solutions ; de renouveler les moteurs de croissance traditionnels tels que l’investissement, les exportations et la consommation ; de promouvoir la transformation numérique, la transformation verte, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance, l’innovation scientifique et technologique, en particulier les nouveaux moteurs de croissance tels que l’industrie des puces semi-conductrices, le big data, l’industrie culturelle et l’industrie du divertissement.

La province de Quang Nam devrait mettre en œuvre la Résolution N°18 dès que possible pour restructurer sa structure organisationnelle et améliorer la qualité du personnel et réaliser un ajustement structurel économique en faveur du secteur des services et de l'industrie, a ajouté le Premier ministre.

En 2024, Quang Nam a connu une croissance du PIB de 7,1%. La province a attiré 29 projets d'investissement nationaux et approuvé 10 nouveaux projets d'investissement étrangers. À présent, la province compte 1.157 projets d'investissement nationaux avec un capital de plus de 226.890 milliards de dôngs (8,97 milliards d'USD) et 201 projets d'investissement direct étranger en vigueur d’une valeur totale de 6,36 milliards d'USD. En 2024, la province a accueilli 8 millions de touristes, soit une augmentation de 14% en variation annuelle.

VNA/CVN