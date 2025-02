Le PM demande d’examiner les difficultés des projets pour une résolution opportune

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié le télégramme officiel N°13CĐ-TTg, demandant une révision immédiate et un rapport complet sur les projets d’investissement confrontés à des difficultés, des obstacles ou en suspens prolongés, afin de les débloquer rapidement et de les mettre en œuvre sans délai.

Le télégramme est adressé aux ministres, aux chefs des agences gouvernementales, ainsi qu’aux présidents des Comités populaires de niveau provincial.

Ces derniers temps, le Premier ministre a publié de nombreux documents demandant aux ministères, agences et localités de se concentrer sur la révision des projets confrontés à des difficultés et à des obstacles persistants, en proposant rapidement des solutions définitives pour les mettre en œuvre. Cela vise à stimuler le développement socio-économique, tout en évitant le gaspillage des ressources publiques, des biens des entreprises, des citoyens et de la société.

Le Premier ministre a créé un comité de pilotage chargé de revoir et de lever les obstacles liés aux projets. Le ministère du Plan et de l'Investissement a envoyé un document, daté du 16 décembre 2024, demandant aux ministères, agences gouvernementales et Comités populaires de niveau provincial de soumettre leurs rapports de révision des projets et de résolution des difficultés au ministère avant le 20 janvier 2025. Cependant, au 7 février 2025, seuls 33 localités, neuf ministères et agences centrales avaient soumis leurs rapports au ministère du Plan et de l'Investissement.

Le Premier ministre a salué les ministères, agences et localités ayant soumis leurs rapports dans les délais impartis. En revanche, il a critiqué les ministères et 30 localités n'ayant pas encore soumis leurs rapports, en leur demandant d’identifier les responsabilités individuelles et de lui faire un rapport avant le 17 février 2025. Des rapports sur l’examen des groupes et entreprises publics doivent être soumis au Premier ministre avant le 15 février 2025.

Après le 15 février 2025, les ministères, agences et localités qui n’auront pas soumis leurs rapports sur la révision et la résolution des problèmes liés aux projets feront l’objet d’une inspection menée par l’Inspection gouvernementale. Celle-ci examinera les responsabilités pour appliquer des sanctions strictes conformément aux réglementations du Comité central de pilotage pour la prévention de la corruption, du gaspillage et des pratiques malsaines.

