Les dirigeants singapouriens apprécient les contributions de la communauté vietnamienne

La vice-ministre vietnamienne qui est présidente du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger a conduit une délégation du comité lors d’une visite de travail du 6 au 8 février à Singapour.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants singapouriens ont hautement apprécié la toute première participation de la communauté vietnamienne à la Chingay Parade 2025, qui, selon eux, reflète l’attention du gouvernement vietnamien et du ministère des Affaires étrangères à cet événement.

Notant la croissance et les contributions de la communauté vietnamienne à Singapour, ils ont qualifié la communauté d’un pont important reliant les deux pays.

Lê Thi Thu Hang a pour sa part remercié le gouvernement singapourien d’avoir créé les conditions permettant aux Vietnamiens de mettre en valeur leurs atouts, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour.

Diplomatie populaire

Au cours de son voyage, la vice-ministre a également rencontré Desmond Choo, député, membre du comité exécutif central du Parti d’action populaire (PAP) et maire du district du Nord-Est, qui abrite un grand nombre de Vietnamiens.

Elle a souligné le développement continu du partenariat stratégique Vietnam-Singapour, dont la diplomatie populaire est un pilier important. Elle a appelé l’administration du district à continuer de créer les conditions pour que la communauté vietnamienne puisse y vivre et travailler.

Par ailleurs, Desmond Choo a souligné le potentiel de coopération bilatérale, affirmant le rôle et la stature croissants du peuple vietnamien à Singapour, y compris dans le district du Nord-Est.

Les deux responsables ont partagé leur point de vue sur la transformation numérique centrée sur les personnes, les services administratifs publics et le développement durable. Ils ont discuté des moyens de promouvoir l’engagement et les contributions de la communauté vietnamienne, en particulier des personnes de deuxième et troisième générations, au développement social de Singapour afin de contribuer à renforcer et à élever l’amitié entre les deux pays.

Ils ont également convenu de soutenir l’ambassade du Vietnam pour organiser des activités significatives en 2025, lorsque Singapour fêtera les 60 ans de son indépendance et le Vietnam célébrera son 80e anniversaire de fondation.

À cette occasion, la vice-ministre vietnamienne a eu une séance de travail avec l’ambassade du Vietnam à Singapour.

Lors d’une réunion avec des intellectuels vietnamiens qui travaillent dans divers secteurs dans le pays hôte, elle a souligné l’attention particulière du Parti et de l’État aux Vietnamiens d’outre-mer, une partie intégrante et une ressource considérable du Vietnam, en particulier dans la mise en œuvre de stratégies pour réaliser des percées dans le développement socio-économique basé sur la science, la technologie et l’innovation.

Elle a appelé à des propositions des intellectuels vietnamiens d’outre-mer, notant que le Parti et l’État sont toujours ouverts à leurs opinions pour réaliser les aspirations de développement.

Dans le cadre de ce voyage, la délégation vietnamienne a également visité le siège de Google Asia Pacific Pte. Ltd, s’est entretenue avec des experts vietnamiens qui y travaillent et a rencontré Andrew Ure, directeur général des affaires gouvernementales et de la politique publique pour l’Asie du Sud-Est chez Google Asia Pacific.

Lê Thi Thu Hang a suggéré à Google de créer des opportunités pour que davantage de Vietnamiens reçoivent une formation et travaillent dans l’entreprise dans le monde entier, et a accepté de renforcer la coopération avec des partenaires importants comme Google.

VNA/CVN