Les Casques bleus vietnamiens ont la main verte à Abyei

Situé à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, Abyei est caractérisé par ses conditions climatiques rigoureuses. Pendant la saison sèche, la température peut s’élever à près de 40°C, avec un soleil brûlant et une faible humidité. Comme la terre est aride, les conditions agricoles sont extrêmement difficiles.

Face à ces difficultés, l’équipe du génie militaire vietnamien participant à la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA) a fait preuve de créativité pour créer des jardins potagers luxuriants dans cette zone aride, fournissant des légumes frais pour améliorer ses repas quotidiens.

Dès son arrivée à Abyei pour sa mission de maintien de la paix de l’ONU, l’équipe de génie militaire n°3 du Vietnam a jugé important de promouvoir la production agricole pour améliorer les repas quotidiens, mais également la vie spirituelle et la santé des soldats.

Cependant, à cause d’un climat rigoureux et des terres arides, les travaux agricoles ne sont pas faciles. L’équipe de génie vietnamienne a appliqué de nombreuses mesures créatives pour s’adapter aux conditions climatiques locales. Elle a décidé de planter des légumes vietnamiens résistants à la sécheresse, tels que le liseron d’eau, la baselle, les courges, les tomates, les citrouilles, le maïs, ou encore le luffa.

L’équipe militaire vietnamienne a réservé une zone spéciale pour la culture de légumes, en utilisant les eaux usées traitées et appliquant des mesures techniques avancées pour améliorer la productivité des cultures. Elle a construit des abris pour protéger les plantes contre la chaleur intense et s’est efforcée d’augmenter la fertilité des sols en utilisant les déchets organiques.

D’autre part, au lieu des pesticides chimiques, les soldats vietnamiens ont utilisé des biopesticides, fabriqués à partir de substances d’origine naturelle, comme des écorces d’orange, des piments, des oignons et de l’ail. Cela permet de repousser les insectes et de protéger les cultures de manière sûre, propre et respectueuse de l’environnement.

Système de toiture

Le capitaine Trân Ngoc Son, chargé de prendre soin des jardins potagers, a partagé : «Les sols à Abyei sont principalement pauvres en nutriments. Quand il pleut, les sols collent aux racines, quand il y a du soleil, ils sont durs. C’est pourquoi les plantes poussent très lentement. Nous avons construit un système de toiture pour minimiser les effets directs de la pluie et du soleil sur les plantes. Par ailleurs, nous avons fait du compost à parti des déchets alimentaires et des plantes herbacées pour améliorer la porosité et la fertilité des sols. Afin de protéger les arbres fruitiers contre les insectes nuisibles pendant la saison sèche, nous avons dû installer des filets de protection et des bâches plastiques, en plus de pulvériser des pesticides biologiques».

Pour économiser l’eau d’irrigation, l’équipe vietnamienne a appliqué des modèles de rotation des cultures et de cultures intercalaires. Cela contribue à optimiser la superficie des terres cultivées, à augmenter le rendement des cultures et à protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies.

Le développement des jardins potagers a permis à l’équipe vietnamienne d’améliorer la qualité de ses repas quotidiens, de réduire sa dépendance aux aliments importés, ainsi que de promouvoir l’esprit de travail et de solidarité pour accomplir avec succès ses missions internationales.

Le modèle des jardins potagers du Vietnam est devenu un bel exemple pour les autres unités militaires à Abyei dans la création des espaces verts et la résilience aux conditions météorologiques extrêmes. Il témoigne de la persévérance et de la créativité des soldats vietnamiens, appelés soldats de «l'Oncle Hô».

Peu importe, où ils vont ou dans n’importe quelle condition, les soldats de «l’Oncle Hô» font toujours preuve de vaillance, de résilience et de créativité pour accomplir avec succès leur mission de maintien de la paix et redonner vie aux terres arides, contribuant de manière importante à renforcer le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale.

