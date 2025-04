Le Vietnam et le Japon approfondissent leur partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité

La prochaine visite officielle au Vietnam du 27 au 29 avril du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et son épouse souligne que Tokyo attache de l'importance au rôle de Hanoï dans la région et cherche à renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération globale entre les deux pays.

Il s'agit de la première visite d'Ishiba Shigeru au Vietnam depuis sa prise de fonction et également de la première d'un chef de gouvernement japonais depuis que les deux nations ont élevé leurs relations au niveau du "Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde" en novembre 2023.

Le Vietnam et le Japon ont établi des relations diplomatiques en 1973 et ont depuis construit une base solide de coopération pendant plus de cinq décennies. Les relations bilatérales ont été constamment renforcées, reflétant une grande confiance politique et une coopération substantielle dans de multiples domaines. En particulier, l’élévation au rang de Partenariat stratégique global en 2023 a marqué le début d’une nouvelle étape de collaboration plus approfondie et plus efficace.

Les deux parties entretiennent des contacts réguliers de haut niveau, avec des visites réciproques fréquentes entre leurs dirigeants. Le Japon a également été un partenaire actif du Vietnam dans divers mécanismes de dialogue bilatéral, tels que le Comité de coopération Vietnam - Japon, le Dialogue stratégique sur la sécurité et la défense et les réunions sur l’agriculture, le commerce et l’industrie.

En outre, les relations interparlementaires ont été considérablement renforcées grâce à la coopération efficace entre les groupes d’amitié parlementaires.

Partenaire économique important

Le Vietnam et le Japon coopèrent également étroitement dans les forums régionaux et internationaux tels que l'ASEAN+3 (Association des nations de l'Asie du Sud-Est + Chine, Japon et République de Corée), l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), l'ASEM (Réunion Asie-Europe) et les Nations unies, contribuant activement à la paix et au développement régionaux et mondiaux.

Le Japon est actuellement l’un des partenaires économiques les plus importants et les plus anciens du Vietnam. La coopération bilatérale a considérablement progressé, sur la base d’accords de libre-échange, d’investissements directs étrangers (IDE), d’aide publique au développement (APD) et d’une coordination étroite dans divers secteurs.

Le pays du Soleil Levant est le plus grand donateur d'APD du Vietnam, son plus grand partenaire en matière de travail, son troisième plus grand investisseur direct étranger et son quatrième plus grand partenaire commercial et touristique.

Au premier trimestre 2025, le commerce bilatéral a atteint 12 milliards de dollars, avec des exportations vietnamiennes telles que les produits aquatiques, les textiles et les meubles, et des importations japonaises telles que les machines, les composants et l'électronique.

En termes d’investissement, le Japon compte actuellement plus de 5.500 projets en cours, avec un capital enregistré total dépassant 78,6 milliards de dollars.

Le plus grand fournisseur d’APD

Au cours des trois premiers mois de 2025 seulement, elle a investi plus de 1,13 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la même période l’année dernière.

Le Japon est également le plus grand fournisseur d’APD, avec des prêts cumulés dépassant 23 milliards de dollars jusqu’à la fin de l’exercice 2024. Le Japon joue un rôle clé dans les grands projets d’infrastructure tels que le pont Nhât Tân, le terminal 2 de l’aéroport de Nôi Bài et la ligne 1 du métro à Hô Chi Minh-Ville.

Les deux pays intensifient leur coopération dans de nouveaux secteurs tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’innovation et la science et la technologie.

En particulier, dans le cadre de l’initiative de la Communauté asiatique pour des émissions nettes nulles (AZEC), le Japon et le Vietnam mettent en œuvre 15 projets d’énergie renouvelable pour un investissement total de 20 milliards de dollars.

En outre, les liens dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la santé, du travail et de la coopération régionale se sont développés. Actuellement, il y a plus de 51.000 étudiants vietnamiens au Japon et une communauté de plus de 600.000 citoyens vietnamiens, constituant un pont humain vital entre les deux nations.

Partenariat stratégique global Vietnam - Japon

La visite officielle du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, du 27 au 29 avril, devrait marquer une nouvelle étape dans le développement du partenariat stratégique global Vietnam - Japon.

Selon l'ambassadeur du Vietnam à Tokyo, Pham Quang Hiêu, les dirigeants des deux pays aborderont les principaux piliers de la coopération stratégique, en mettant l'accent sur trois développements principaux : les institutions, les infrastructures et les ressources humaines, ainsi que l'amélioration de l'environnement d'investissement, le renforcement des chaînes d'approvisionnement et l'expansion du marché agricole.

Le Vietnam et le Japon devraient également renforcer leur coopération dans des domaines tels que la transition verte, l’innovation, la science et la technologie, et répondre conjointement aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la protection de l’environnement et la sécurité régionale.

Dans le même temps, l'ambassadeur du Japon au Vietnam Ito Naoki a souligné que le Vietnam est un partenaire clé dans la stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert et joue un rôle crucial dans la politique étrangère régionale du Japon.

