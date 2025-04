Le président vietnamien et le Premier ministre du Laos se rencontrent à Vientiane

Le président vietnamien Luong Cuong a réaffirmé, lors de son entrevue avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, vendredi 25 avril à Vientiane, la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens visant à consolider et à renforcer la grande amitié et la coopération globale avec le Parti et l’État lao.

Luong Cuong a félicité le Parti, l’État et le peuple lao pour leur stabilité politique et leur croissance économique positive, convaincu que sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) ayant à sa tête le secrétaire général du Parti et président Thongloun Sisoulith, la direction résolue du Premier ministre Sonexay Siphandone et le soutien de l’Assemblée nationale du Laos, le Laos va mener à bien la résolution du 11e Congrès national du PPRL, organiser avec succès le 12e Congrès national du PPRL et atteindre les objectifs de son 9e plan quinquennal de développement socio-économique.

Le dirigeant vietnamien a de nouveau présenté ses sincères condoléances au Parti, à l’État et au peuple lao, ainsi qu’au Premier ministre et à sa famille, pour le récent décès de Khamtay Siphandone, ancien président du PPRL, ancien président lao et père de l’actuel Premier ministre.

Informant son hôte de ses entretiens très fructueux avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, la veille, le président Luong Cuong a affirmé la volonté du Vietnam de partager son expérience de développement avec le Laos, notamment en rationalisant les structures organisationnelles afin de garantir un appareil compact, efficace et performant aux niveaux central et local.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a chaleureusement accueilli le président Luong Cuong pour sa première visite d’État au Laos dans ses nouvelles fonctions, saluant cette visite comme une manifestation de l’importance particulière que le Vietnam attache aux relations entre les deux pays.

Impressionné par les réalisations remarquables et globales récemment accomplies par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, il a salué ces succès comme une grande source d’encouragement et d’inspiration pour le Laos dans sa propre cause de construction nationale, de défense et de développement.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique par la poursuite des visites de haut niveau, la mise en place de mécanismes de coopération bilatérale dans divers secteurs et la mise en œuvre effective des accords de haut niveau, notamment les conclusions de la réunion de septembre 2024 entre les deux bureaux politiques, la rencontre entre les chefs des partis vietnamien et lao à l’occasion de la réunion de février 2025 entre les secrétaires généraux des partis vietnamien, lao et cambodgien, et la 47e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, en proposant des solutions concrètes et efficaces pour innover en matière de coopération et renforcer les liens bilatéraux.

Renforcer la coopération économique

Soulignant leur aspiration commune à faire de la coopération économique, commerciale et d’investissement un véritable pilier de leurs relations, les deux parties ont réaffirmé leur objectif d’atteindre 5 milliards de dollars d’échanges bilatéraux dans les années à venir, avec une augmentation ciblée de 10 à 15% en 2025. Elles se sont engagées à conjuguer leurs efforts pour accélérer les principaux projets conjoints et de connectivité convenus, notamment dans les domaines des transports et de l’énergie, tels que l’autoroute Hanoï - Vientiane et la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Ang.

Les deux parties se sont engagées à renforcer davantage le pilier de la coopération en matière de défense et de sécurité nationales, fondé sur l’objectif commun de construire des nations pacifiques et stables, en mettant l’accent sur la lutte commune contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, notamment le trafic de drogue, ainsi que sur la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Laos.

L’éducation, la formation, les sciences et technologies, la santé, la culture, les échanges inter-local et interpersonnels dans les zones frontalières, ainsi que les campagnes de sensibilisation à la relation bilatérale privilégiée et ancestrale auprès de la jeune génération, ont été identifiés comme des domaines de collaboration renforcée.

À cette occasion, le président Luong Cuong a appelé la partie lao à continuer d’apporter tout le soutien possible à la communauté vietnamienne au Laos.

Sur les questions mondiales et régionales, les deux parties se sont engagées à renforcer le partage d’informations et la consultation mutuelle afin de présenter une position unifiée sur les sujets d’intérêt commun.

