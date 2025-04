Les ministères de la Défense du Vietnam et du Laos renforcent leurs relations

Photo : qdnd.vn

Le général Phan Van Giang a souligné l’importance de cette visite, le Vietnam et le Laos célébrant cette année des événements marquants. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien immense, précieux, sincère et efficace apporté par le Parti, l’État, l’armée et le peuple lao à leurs homologues vietnamiens.

Il a remercié le gouvernement et le ministère de la Défense lao pour leur aide dans la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui ont sacrifié leur vie au Laos pendant la guerre.

Le général Phan Van Giang a également salué l’engagement du Laos à envoyer du personnel militaire au défilé marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, exprimant son espoir d’accueillir le ministre Khamliang Outhakaysone et la délégation lao de haut rang à cet événement.

Le ministre vietnamien de la Défense a souhaité que le gouvernement et le ministère lao apportent tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes, y compris celles de l’Armée populaire du Vietnam, pour développer leurs activités dans divers secteurs au Laos.

Le général de corps d’armée Khamliang Outhakaysone a déclaré qu’à son poste, il mettrait tout en œuvre pour renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier entre les armées vietnamienne et lao.

Le Laos se souvient et apprécie profondément le soutien et les immenses contributions du Vietnam dans sa lutte passée pour la libération nationale ainsi que dans le développement national actuel, a-t-il déclaré.

Les deux parties ont salué la coopération en matière de défense comme un pilier de leurs relations bilatérales, soulignant sa diversité croissante, le renforcement de ses mécanismes et l’amélioration de sa qualité dans des domaines tels que la formation des ressources humaines, le renforcement des capacités de défense et le développement industriel.

Elles ont convenu de donner la priorité à la mise en œuvre effective du protocole de coopération en matière de défense 2025-2029 et du plan de coopération 2025.

Les principales activités comprennent l’échange de délégations à tous les niveaux, le maintien du mécanisme de dialogue sur la politique de défense, la poursuite des réunions trilatérales annuelles entre les ministres de la Défense vietnamien, lao et cambodgien, et le renforcement de la collaboration en matière de gestion et de protection des frontières.

VNA/CVN