Le président Luong Cuong se rend à l’ambassade du Vietnam au Laos

Le président de la République Luong Cuong et une délégation de haut rang du Vietnam ont visité vendredi 25 avril l’ambassade du Vietnam au Laos. Au cours de cette visite, il a appelé l’ambassadeur et son personnel à rester unis, résilients et proactifs en toutes circonstances afin de remplir efficacement leurs missions politiques.

>> Les présidents Luong Cuong et Thongloun Sisoulith assistent à l’échange d’amitié Vietnam - Laos

>> Le président Luong Cuong rencontre des Vietnamiens vivant au Laos

>> Le président vietnamien et le Premier ministre du Laos se rencontrent à Vientiane

>> Le président Luong Cuong termine sa visite d’État au Laos

Photo : VNA/CVN

Saluant les efforts du personnel de l’ambassade, le chef de l’État a souligné l’importance de suivre de près la situation, de fournir des rapports en temps opportun et de prodiguer des conseils stratégiques pour résoudre les problèmes émergents. Il a exhorté l’ambassade à contribuer à l’approfondissement et au renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Laos, notamment sur le plan économique, conformément au principe selon lequel "aider son ami, c’est s’aider soi-même".

En outre, a-t-il ajouté, l’ambassade doit collaborer étroitement avec les autorités locales pour la protection des citoyens, mettre en œuvre activement des mesures de soutien pour aider la communauté vietnamienne à stabiliser sa vie et accorder une attention particulière aux personnes en difficulté.

Le président Luong Cuong a souligné l’importance de répondre aux préoccupations légitimes des ressortissants vietnamiens au Laos, en veillant à ce qu’ils reçoivent le soutien juridique et logistique nécessaire pour contribuer au développement socio-économique du Laos et au renforcement des relations entre le Vietnam et le Laos.

Il a encouragé l’ambassade à développer les cours de vietnamien pour les Vietnamiens résidant à l’étranger, en particulier auprès des jeunes générations, afin de contribuer à préserver l’identité nationale et de renforcer leurs liens avec la mère patrie.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a exprimé sa gratitude au Parti, à l’État et au président Luong Cuong pour leur soutien continu aux organes de représentation du Vietnam à l’étranger, y compris au Laos, les encourageant ainsi à s’acquitter des missions qui leur ont été confiées par le Parti et l’État.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans la journée, le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne ont visité la Maison commémorative du président Souphanouvong et déposé une gerbe en hommage au leader révolutionnaire lao.

Le chef de l’État a exprimé son admiration pour la vie et l’œuvre du président Souphanouvong, enfant exceptionnel du peuple lao, camarade et ami proche du peuple vietnamien, qui a grandement contribué à la construction et au développement de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération globale entre le Laos et le Vietnam.

Dans le Livre d’or du mémorial, le président Luong Cuong a écrit que chaque exposition, photographie et document présenté illustre de manière vivante la vie révolutionnaire du président Souphanouvong, permettant aux visiteurs de mieux comprendre les épreuves qu’il a endurées, ses idéaux révolutionnaires et l’héritage de ce leader exceptionnel, qui a marqué durablement des générations dans les deux pays.

Il a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec les dirigeants lao afin de renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, une relation cultivée par des générations de dirigeants des deux pays.

Plus tard dans la journée, le président Luong Cuong a rendu visite à Thongvin Phomvihane, épouse de l’ancien secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Kaysone Phomvihane, et lui a adressé ses meilleurs vœux.

Le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne ont quitté Vientiane le 25 avril au soir, concluant leur visite d’État au Laos.

VNA/CVN