Le président Luong Cuong termine sa visite d’État au Laos

Photo: VNA/CVN

Il s’agissait de la première visite d’État du président Luong Cuong au Laos. Cette visite s’inscrit dans le contexte du développement solide de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos. Les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer et à promouvoir les relations Vietnam - Laos dans le nouveau contexte, en s’adaptant aux besoins et réalités de chaque pays.

Cette visite revête une grande significative et offre l’occasion aux deux partis et aux deux pays de jeter un regard rétrospectif sur la tradition de liens étroits et les relations fidèles exemplaires entre le Vietnam et le Laos.

Au cours de cette visite, le président Luong Cuong s’est entretenu avec le secrétaire général du Comité central du PPRL et président Thongloun Sisoulith, et a rencontré le président de l’Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, et le Premier ministre Sonexay Siphandone.

Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a hautement apprécié la première visite du président Luong Cuong au Laos dans ses nouvelles fonctions, affirmant que ce voyage témoigne de la haute estime que le Parti, l’État et le président Luong Cuong lui-même accordent aux relations Vietnam - Laos.

Photos : VNA/CVN

Cette visite marque une étape importante, contribuant à approfondir les liens entre les deux partis et les deux pays de manière efficace et concrète, au service de l’édification et de la défense nationales de chaque nation, a-t-il déclaré.

Lors de leurs rencontres, les deux parties ont échangé leurs points de vue et sont parvenues à un consensus sur les principales orientations du développement futur des relations bilatérales. Elles ont convenu de renforcer leurs relations politiques étroites et de confiance, de maintenir des visites régulières à tous les niveaux et de promouvoir les échanges interpersonnels sous des formes diversifiées et flexibles.

Les deux parties ont réaffirmé qu’elles attachent la plus haute importance et la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, considérant qu’il s’agit d’un atout précieux et d’un facteur essentiel au succès de la cause révolutionnaire de chaque pays.

Elles ont également convenu de la nécessité d’explorer des approches nouvelles et innovantes pour accroître l’efficacité de la coopération dans des domaines tels que l’économie, la culture, la science et la technologie, en exploitant les atouts et les potentialités de chaque pays.

VNA/CVN