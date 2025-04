Le Japon s’attache au renforcement de ses relations diplomatiques avec le Vietnam

À l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 avril.

Au seuil de cette visite, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a partagé avec la presse les dernières avancées de la coopération bilatérale ainsi que les objectifs de la visite prochaine du Premier ministre japonais.

Selon le diplomate japonais, la visite du Premier ministre Ishiba Shigeru au Vietnam vise à renforcer les relations avec l'Asie du Sud-Est, car cette région est un pôle de croissance de l'économie mondiale et se situe dans une position stratégique importante. En outre, soulignant le fort potentiel du Vietnam, avec une population de plus de 100 millions d’habitants et une croissance économique élevée, Ito Naoki a ajouté que le renforcement des relations diplomatiques avec le Vietnam revêt une signification extrêmement importante dans la politique étrangère de son pays.

Le gouvernement japonais souhaite que cette visite permette à ses dirigeants, notamment le Premier ministre Ishiba Shigeru, de renforcer les relations de confiance personnelle avec leurs homologues vietnamiens, de confirmer la coopération bilatérale dans des domaines tels que la défense, la sécurité et l'économie, et d’aborder les défis régionaux et internationaux.

Cette visite sera également l’occasion pour le Japon de promouvoir activement les activités diplomatiques de haut niveau en faveur de sa stratégie "Indo-Pacifique libre et ouvert", fondée sur la primauté du droit.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a déjà rencontré le président vietnamien Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, mais pas encore le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm. Lors de cette visite, si le Premier ministre Ishiba Shigeru a l'occasion de rencontrer le secrétaire général du PCV, ce sera la première fois que les deux dirigeants se rencontreront.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, le Japon estime qu’il s’agit du bon moment pour approfondir la coopération bilatérale. Grâce à cette visite du Premier ministre Ishiba Shigeru, le Japon se préparera à renforcer la coopération, démontrant ainsi son engagement envers son rôle de partenaire important de premier rang du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Selon l’ambassadeur japonais, dans le processus de coopération avec le Vietnam, le gouvernement de son pays s’intéresse principalement à trois domaines : l’économie, la sécurité, les échanges culturels entre les deux peuples.

Concernant le pilier économique, étant donné que le Vietnam vise à devenir un pays développé d’ici 2045, la coopération entre les deux pays joue un rôle clé. Le Japon entend promouvoir la coopération dans la transformation numérique, la transition verte, l’innovation, les sciences et les technologies.

Le Japon et le Vietnam peuvent discuter plus en détail de la mise en œuvre de projets d’investissement japonais dans les énergies renouvelables. Les deux pays procéderont en outre à des échanges de vues sur le développement des ressources humaines hautement qualifiées dans des domaines tels que les semi-conducteurs et la promotion de la coopération en matière de sécurité.

Les échanges entre les peuples et les liens culturels sont également des domaines très importants pour renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

La Journée nationale du Vietnam à l'Exposition universelle 2025 à Osaka, au Japon, aura lieu le 9 septembre. Le Japon souhaite collaborer étroitement avec le gouvernement vietnamien pour organiser cette journée avec solennité.

Le Vietnam et le Japon collaborent étroitement pour affronter les défis communs de la communauté internationale, une coopération d'autant plus cruciale dans un contexte mondial instable. Le Vietnam mène une politique étrangère proactive au sein des Nations unies et de l’ASEAN, et le Japon souhaite renforcer sa coordination pour soutenir cette orientation. Cette année, les deux nations coprésident la coopération Japon - Mékong, et des discussions sont prévues pour obtenir des résultats concrets.

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux pays en raison des tarifs douaniers américains, le Vietnam et le Japon, potentiellement soumis à des droits de douane élevés, accordent une grande importance à la gestion de cette question pour assurer une croissance économique stable. Ils pourraient ainsi échanger leurs points de vue et travailler ensemble pour trouver des solutions.

L’ambassadeur prévoit que la coopération au sein des forums internationaux figurera parmi les principaux sujets de discussion entre le Premier ministre Ishiba Shigeru et les dirigeants vietnamiens.

