Le Vietnam envoie davantage d’officies aux missions de maintien de la paix de l'ONU

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le vice-ministre Pham Thê Tùng a souligné que la participation des forces de sécurité publique aux opérations de maintien de la paix des Nations unies (ONU) a récemment donné des résultats remarquables.

Il a souligné que les officiers vietnamiens ont accompli leurs fonctions avec excellence, ayant été reconnus par l'ONU et d'autres institutions, recevant des décorations et des propositions de prolongation de leurs mandats. Certains ont même été sélectionnés pour occuper des postes de direction et de commandement dans des missions de l’ONU et au Département des opérations de maintien de la paix.

Depuis 2022, le ministère de la Police a déployé quatre groupes de travail auprès des missions de l’ONU, dont la MINUSS (Soudan du Sud), la FISNUA (région d’Abyei) et un officier au sein du Département de la police des opérations de paix.

Pham Thê Tùung a confié les décisions à trois officiers de la 5e Force opérationnelle, qui ont tous subi des processus rigoureux de sélection, de formation et d’évaluation, conformément aux normes élevées des Nations unies.

Le vice-ministre a félicité les officiers pour cet honneur et a souligné que leur participation démontre l'engagement significatif du gouvernement vietnamien et du ministère de la Police à maintenir la paix mondiale, à contribuer activement à la prévention des conflits, à la préservation de la paix et à la garantie d'une sécurité durable.

Il a souligné qu'il s'agissait d'un grand honneur, mais aussi d'une grande responsabilité, et a exhorté ces officiers à maintenir leur fermeté politique, leur exemple moral, leur esprit d'unité et de responsabilité, et à mettre à profit leurs connaissances, leur expérience et leurs compétences pour accomplir leurs missions avec excellence, projetant une image positive du Vietnam à l'échelle internationale.

VNA/CVN