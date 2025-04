À Vientiane, la grande amitié entre le Vietnam et le Laos en grand format

Le président vietnamien Luong Cuong et le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président lao Thongloun Sisoulith ont visité vendredi 25 avril une exposition de photos organisée par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane.

Photo : VNA/CVN

L’exposition a réuni 30 photographies emblématiques sélectionnées dans les archives de la VNA. Ces images reflètent de manière vivante et authentique la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, forgées par le Président Hô Chi Minh et les dirigeants lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, et cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Les photographies de l’époque de la lutte de libération nationale capturent l’unité et les difficultés partagées par les deux peuples face à un ennemi commun. L’alliance de combat entre les deux pays symbolise la détermination à conquérir l’indépendance, la liberté et la paix, leurs armées et leurs citoyens luttant côte à côte pour ouvrir une nouvelle ère dans l’histoire des deux nations.

Suite au rétablissement de la paix, les relations spéciales et la coopération globale menées par le Parti communiste du Vietnam et le Parti révolutionnaire populaire lao ont été encore renforcées. Des étapes importantes telles que l’établissement des relations diplomatiques le 5 septembre 1962 et la signature du Traité d’amitié et de coopération le 18 juillet 1977 ont marqué non seulement des moments politiques clés mais aussi une base solide pour le développement des relations bilatérales dans une nouvelle phase.

Les images illustrant le processus d’édification et de développement national mettent en évidence les projets de coopération dans les domaines des transports, de l’éducation, de la santé et de la formation des ressources humaines promus par le Vietnam.

Ces initiatives reflètent la profonde amitié et la solidarité entre les deux pays, "leurs sentiments profonds que le fleuve Rouge et le Mékong, plus hauts que les montagnes, plus longs que les fleuves, plus immenses que les mers, plus clairs que la pleine lune et plus parfumés que les fleurs les plus odorantes".

VNA/CVN