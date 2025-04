Les présidents Luong Cuong et Thongloun Sisoulith assistent à l’échange d’amitié Vietnam - Laos

Dans la matinée du 25 avril, le président vietnamien Luong Cuong et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith, ont assisté à l’échange d’amitié Vietnam - Laos.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni d’anciens dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement lao, des centaines d’étudiants vietnamiens au Laos, ainsi que plus de 1.000 anciens combattants et citoyens lao ayant fait des études au Vietnam.

Avant l’ouverture du programme, les dirigeants vietnamien et lao ont assisté à un spectacle et à une exposition de photos sur les relations Vietnam - Laos, préparée par l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Dans son discours, le président Luong Cuong a exprimé sa joie de se rendre au Laos en tant que chef de l’État vietnamien, de rencontrer ses camarades lao et de témoigner des réalisations importantes obtenues par le Laos après 40 ans de renouveau.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti, l’État et le peuple lao pour le soutien précieux et constant qu'ils ont apporté au Vietnam, tant pendant sa lutte pour l’indépendance nationale qu'aujourd'hui dans son œuvre de développement et de défense du pays.

Il a souligné l’importance cruciale de sensibiliser les générations futures des deux nations à la profondeur de leur amitié, à la singularité de leur solidarité et à l'étendue de leur coopération, afin de préserver et de développer ces liens précieux.

Dans cette ère de progrès national, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens soutiennent toujours avec détermination l’œuvre de renouveau, de défense et d'édification nationale du Laos, a affirmé le président Luong Cuong, réitérant la volonté du Vietnam de partager ses expériences en matière de développement économique, de rationalisation de l’appareil politique, ainsi que de promotion des sciences, des technologies et de l’innovation.

Outre les piliers en politique, sécurité, défense et diplomatie, le dirigeant vietnamien a exhorté les deux parties à renforcer leur coopération économique, en matière d’infrastructures, ainsi que leurs liens avec d’autres pays de la région et partenaires internationaux.

Il s’est dit convaincu qu’avec les efforts conjoints des deux Partis, des deux États et des deux peuples, les relations Vietnam - Laos continueront de se développer vigoureusement et durablement, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN