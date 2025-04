La "diplomatie florale" contribue au renforcement des relations Vietnam - Japon

La présidence vietnamienne de la Foire internationale d'Ikebana 2024 a été une occasion précieuse pour favoriser les échanges culturels et renforcer l'amitié entre le Vietnam et le Japon, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, lors d'une cérémonie organisée jeudi 3 avril pour célébrer le succès de cet événement.

>> Le 10e Festival Vietnam - Japon s'ouvre à Hô Chi Minh-Ville

>> Ambiance animée et passionnante au 10e festival Vietnam - Japon 2025

>> Un livre sur les 50 ans des relations Vietnam - Japon publié

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à cette occasion la princesse Takamado, présidente d'honneur d'Ikebana International ; Ishiba Yoshiko, épouse du Premier ministre japonais ; les épouses de hauts fonctionnaires japonais ; les épouses d'ambassadeurs de nombreux pays au Japon ; ainsi que plus de 30 artistes japonais d'Ikebana de renom.

L'un des moments forts de l'événement a été la cérémonie de plantation de cerisiers en fleurs (sakura) dans l'enceinte de l'ambassade du Vietnam. La princesse Takamado et d'autres invités ont participé à cette plantation, symbolisant la reconnaissance de la Princesse pour les efforts déployés par l'ambassade dans l'organisation de la Foire internationale d'Ikebana 2024, qui s'est tenue en décembre dernier.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, la princesse Takamado a salué la contribution de l'ambassade à la promotion des échanges culturels et au renforcement de l'amitié entre les deux pays. Elle a souligné que la plantation d'un cerisier - une tradition japonaise précieuse - à l'ambassade, pendant la période de floraison la plus intense, était un symbole fort des relations bilatérales. La princesse a exprimé l'espoir que cet arbre commémoratif grandirait et fleurirait aussi magnifiquement que les relations entre le Vietnam et le Japon.

L'ambassadeur Pham Quang Hiêu a exprimé sa profonde gratitude à la princesse Takamado pour ce cerisier en fleurs, le qualifiant de témoignage précieux de l'amitié durable entre le Vietnam et le Japon. Il a souligné que la présidence vietnamienne de la Foire internationale d'Ikebana 2024 avait contribué à promouvoir les échanges culturels et populaires, s'appuyant sur la célébration historique du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Dans le cadre de l'événement, l'ambassade a également présenté une performance artistique florale vietnamienne unique : l'art de la gelée 3D.

VNA/CVN