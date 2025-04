Le président Luong Cuong rencontre des Vietnamiens vivant au Laos

>> Solidarité particulière et coopération globale entre le Vietnam et le Laos

>> Le président Luong Cuong honore la mémoire de Kaysone Phomvihane et des martyrs lao

>> Rencontre du président Luong Cuong avec d’anciens hauts dirigeants lao

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a indiqué que près de 100.000 Vietnamiens résident, travaillent ou étudient au Laos, dont 40.000 à Vientiane. L'ambassade soutient activement la communauté pour qu'elle puisse s'intégrer et contribuer au développement socio-économique du pays hôte.

Le président de l'Association générale des Vietnamiens au Laos, Pham Van Hung, a affirmé que la communauté vietnamienne, patriote et solidaire, respecte les lois locales, entretient de bonnes relations avec les autorités du pays d'accueil et participe à de nombreuses actions humanitaires et sociales.

Lors de cette rencontre, le président Luong Cuong a salué les contributions significatives des Vietnamiens résidant à l'étranger (Viêt kiêu) à l'économie et à la stabilité sociale du Laos. Il s'est félicité de constater que, où qu'ils résident, les Vietnamiens continuent de préserver et de valoriser les riches traditions de leur nation, en cultivant la solidarité et l'entraide, tant dans leur vie quotidienne que dans leurs activités professionnelles, contribuant ainsi à l'édification d'une communauté vietnamienne au Laos toujours plus forte et prospère.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que sa visite d'État avait pour objectif de concrétiser les accords de haut niveau conclus entre les deux Partis et États, afin d'approfondir le partenariat spécial Vietnam - Laos de manière plus substantielle et efficace. Il a exhorté les autorités lao à continuer de faciliter l'intégration et la vie de la communauté vietnamienne dans le pays.

Partageant les priorités de développement du Vietnam, Luong Cuong a réaffirmé que la communauté vietnamienne à l'étranger constitue une partie intégrante de la grande union nationale, une ressource précieuse pour le peuple vietnamien et un vecteur essentiel pour renforcer la coopération et l'amitié entre le Vietnam et les autres nations.

Pour conclure, il a offert des cadeaux à la communauté et remis une collection de livres en vietnamien à l'École bilingue Laos - Vietnam Nguyên Du, encourageant ainsi la transmission de la langue et de la culture vietnamiennes aux jeunes générations.

VNA/CVN