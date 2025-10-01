Le numérique, catalyseur d’un commerce durable

La transformation numérique est considérée comme une tendance inévitable et un moteur essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes, étendre leur présence sur le marché mondial et favoriser des exportations durables. Ce constat a été présenté lors de la réunion mensuelle de septembre du ministère de l’Industrie et du Commerce avec ses bureaux à l’étranger.

>> Le Premier ministre insiste sur l’urgence de finaliser les bases de données dans tous les secteurs

>> Faciliter la transition vers une imposition basée sur les revenus

>> Encourager le privé à investir dans les infrastructures numériques

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a rappelé que le Parti et l’État considèrent la science, la technologie et l’innovation comme des leviers majeurs du développement durable, et que plusieurs stratégies nationales sur la transformation numérique et le commerce électronique ont déjà été mises en place.

Photo : MIC/CVN

Malgré cela, de nombreuses entreprises vietnamiennes présentent encore une capacité numérique limitée et manquent de ressources financières et humaines qualifiées.

Le vice-ministre a exprimé sa confiance qu'une action rapide, une coordination étroite et un partage transparent des informations sont essentiels pour favoriser l’accès des produits au marché international et contribuer à l'objectif national de 8% de croissance en 2025 et de deux chiffres les années suivantes.

L'e-commerce, l’un des piliers de la transformation numérique

De son côté, la directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l’économie numérique, Lai Viêt Anh, a indiqué que le commerce électronique est devenu l’un des piliers de la transformation numérique. Ces cinq dernières années, le Vietnam a mis en place un cadre juridique complet, notamment avec la Loi sur les transactions électroniques (2023) et la Loi sur le développement des technologies numériques (2025).

Le ministère prépare actuellement la première Loi sur le commerce électronique, qui sera un tournant majeur pour créer un corridor juridique harmonieux favorisant un développement vigoureux et durable du secteur, a déclaré la responsable. Selon elle, le marché vietnamien affiche une croissance annuelle d’environ 20% et devrait atteindre 25 milliards de dollars en 2025, représentant 10% du chiffre d’affaires du commerce de détail et des services de consommation.

Le Département du commerce électronique a mis en œuvre diverses initiatives pour soutenir les entreprises, notamment la maintenance du Portail d'exportation du Vietnam (Vietnam Export Portal), le déploiement du programme Go Export pour aider les entreprises à se positionner sur les plateformes de commerce électronique mondiales. Il a également organisé des formations aidant les petites et moyennes entreprises à améliorer leurs compétences, telles que le traitement des commandes transfrontalières et l'application de l'IA au marketing numérique.

Photo : VNA/CVN

Les bureaux commerciaux à l’étranger sont invités à partager activement les informations sur les tendances de consommation numérique, les réglementations juridiques et les plateformes de commerce électronique des marchés locaux.

Enfin, le Département de la promotion du commerce prévoit d'instaurer un indice d’évaluation du niveau de préparation numérique des organismes et des entreprises pour mieux cibler l'accompagnement.

VNA/CVN