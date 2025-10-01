Hô Chi Minh-Ville

"An Lac Business Hub", première plateforme B2B locale au Vietnam

Le 30 septembre à Hô Chi Minh-Ville, le Comité populaire du quartier d'An Lac, en partenariat avec la société Arobid Technologies, a officiellement lancé "An Lac Business Hub", la première plateforme de commerce électronique B2B (business to business) locale du Vietnam.

>> Le Vietnam lance une première plateforme d’e-commerce B2B écologique

>> Vietnam - Singapour : une plateforme B2B pour dynamiser le commerce bilatéral

Cette initiative marque une avancée majeure dans la stratégie de construction d’un écosystème économique numérique, en favorisant l’intégration technologique dans le commerce et en accompagnant les entreprises locales vers une intégration approfondie au marché mondial.

Photo : VNA/CVN

Sous le slogan "Connexion - Coopération - Développement durable", la plateforme phuongAnLac.Arobid.com ambitionne de devenir un pont numérique reliant les entreprises d’An Lac à des partenaires nationaux et internationaux, incluant importateurs, distributeurs, acheteurs et fonds d’investissement.

Ainsi, les entreprises peuvent initier leur transformation numérique, renforcer leur compétitivité, élargir leurs réseaux de partenariat, coopérer davantage et stimuler les exportations via une plateforme numérique unique.

Les participants à l'événement ont pu découvrir la plateforme Arobid.com, qui intègre des solutions innovantes telles que des expositions virtuelles, la technologie 3D/VR, le Big Data et l'IA.

L’événement a également été l’occasion d’un dialogue ouvert entre les entreprises et les autorités sur les politiques de soutien à l’économie numérique et la coopération future, visant un écosystème commercial plus transparent, efficace et durable.

VNA/CVN