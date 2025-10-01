Diversifier les canaux de paiement transfrontaliers

L’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi sur l’industrie numérique (juin 2025) et la Résolution N o 5/2025 du gouvernement sur l’expérimentation du marché des actifs numériques (septembre 2025) ont créé un nouveau cadre juridique permettant au Vietnam de tester des modèles fintech dans un environnement contrôlé. Ces bases ouvrent la voie au développement de solutions de paiement transfrontalier.

Selon la Banque des règlements internationaux (BRI, en anglais Bank for International Settlements, BIS), le volume mondial des paiements transfrontaliers, estimé à près de 200.000 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 320.000 milliards de dollars d’ici 2032. Cette dynamique impose une modernisation des infrastructures. Avec une économie en croissance rapide, le Vietnam dispose d’opportunités pour exploiter la blockchain, les stablecoins et les mécanismes de sandbox afin de renforcer son intégration financière internationale.

Ces questions ont été discutées lors du séminaire "Paiements transfrontaliers : tendances mondiales et solutions pour le Vietnam", organisé le 30 septembre à Hanoï par l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, avec la participation de représentants d’organismes publics, d’institutions financières et de groupes technologiques.

Le Vietnam, classé parmi les dix premiers pays bénéficiaires de transferts de fonds, fait face à un défi majeur : les frais élevés qui réduisent une ressource essentielle, estimée entre 16 et 18 milliards de dollars en 2024 (soit environ 4% du PIB). L'afflux de plus de 17 millions de visiteurs étrangers et la présence de quelque 500.000 travailleurs vietnamiens indépendants sur des plateformes mondiales accentuent la demande pour des solutions de paiement rapides, peu coûteuses et transparentes.

Les experts estiment que la blockchain et les stablecoins ne sont pas destinés à remplacer les systèmes traditionnels, mais à en améliorer l’efficacité. Elles peuvent réduire les coûts de transaction et renforcer la transparence, notamment dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Selon Matthew Crow, directeur du développement de Tether (un émetteur de stablecoin de premier plan), les stablecoins représentent une alternative complémentaire pour surmonter les limites de coûts et de rapidité des circuits actuels, un avantage particulièrement pertinent pour les économies émergentes.

Toutefois, l’intégration de ces nouveaux instruments exige une attention particulière aux questions de conservation d’actifs et de stabilité. Le FMI indique que 80% des banques centrales étudient ou expérimentent les monnaies numériques, annonçant une nouvelle course mondiale en matière d’infrastructures de paiement.

Pour le Vietnam, l'intégration de ces technologies est à la fois une opportunité et un défi. Elle exige une attention particulière aux questions de conservation d’actifs et de stabilité. Le pays doit adopter une approche progressive, qui soit à la fois conforme au droit en vigueur et adaptée aux spécificités nationales.

