Le 7e Dialogue des politiques de défense Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a souligné le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et la durabilité à long terme entre les deux pays.

Les deux armées et les deux peuples se sont tenus côte à côte dans les luttes pour la libération nationale d'hier, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam attache toujours de l'importance et donne la priorité absolue à la consolidation et au renforcement de la relation avec le Cambodge, a-t-il déclaré.

Le général Chay Saing Yun a affirmé que le dialogue démontre les liens étroits entre les deux armées, contribuant à favoriser les relations Vietnam - Cambodge.

Lors du dialogue, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et mondiales d’intérêt commun et ont estimé que les mécanismes dirigés par l’ASEAN ont maintenu leur rôle dans la promotion du dialogue et de la coopération au sein du bloc, ainsi qu’entre l’ASEAN et les partenaires extérieurs, pour la paix et la stabilité dans la région.

En ce qui concerne les questions maritimes, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a souligné la préconisation du Vietnam en faveur du maintien de la paix et de la stabilité, et de la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du règlement de tous les différends par des mesures pacifiques conformes au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et de la mise en œuvre effective et complète de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), en vue de l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international.

Depuis le sixième dialogue en avril 2023, la coopération bilatérale en matière de défense s'est intensifiée, étendue, concrète et efficace, avec des échanges et des réunions de délégations à tous les niveaux, des formations de personnel, des échanges d'informations et une coordination dans la gestion des frontières ainsi que dans la recherche et le rapatriement des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui ont donné leur vie au Cambodge pendant la guerre.

Les deux parties ont consenti à poursuivre de telles activités, tout en éduquant des générations de soldats et de résidents, en particulier les jeunes, à l'importance de l'amitié entre les deux armées et les deux peuples.

Le général Hoàng Xuân Chiên a invité des responsables du ministère cambodgien de la Défense à participer au 2e Salon international de la défense du Vietnam prévu à la fin de cette année.

À l'issus de la réunion, Hoàng Xuân Chiên et Chay Saing Yun ont signé le procès-verbal du 7e Dialogue des politiques de défense Vietnam - Cambodge.

VNA/CVN