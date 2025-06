L'Autriche affirme le Vietnam comme partenaire majeur en Asie

Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, la délégation vietnamienne a rencontré et travaillé avec le deuxième président du Conseil national d’Autriche, Peter Haubner ; la vice-présidente de la Cour suprême autrichienne, Eva Marek ; le président de la Commission des affaires étrangères du Conseil national d'Autriche, Petra Mayr ; le directeur général de l’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA), Lukas Berghammer ; le gouverneur du Land de Salzbourg, Wilfried Haslauer et l'ambassadeur d’Autriche au Vietnam, Philipp Agathonos.

Phan Dinh Trac et les autorités autrichiennes ont discuté de la situation dans chaque pays et des relations bilatérales, ainsi que de plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Les deux parties ont partagé des expériences, des lignes directrices, des politiques et des mesures en matière de lutte contre la corruption, de réforme judiciaire et d'élaboration des lois. Elles ont également échangé leurs expériences en matière d'organisation du système judiciaire, de poursuites judiciaires et de traitement de divers types d'affaires, notamment des affaires de corruption ; et proposé des orientations majeures pour promouvoir une coopération bilatérale de plus en plus approfondie et efficace.

La partie autrichienne a affirmé que l'Autriche accordait une grande importance à l'amitié traditionnelle avec le Vietnam, le considérant comme l'un de ses principaux partenaires en Asie.

Le deuxième président du Conseil national d’Autriche, Peter Haubner, a apprécié le Vietnam comme un modèle de réussite en matière de développement socio-économique et a hautement apprécié la politique étrangère du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La partie autrichienne a exprimé sa volonté d'approfondir davantage ses relations avec le Vietnam, notamment de renforcer la confiance politique par l'échange de délégations de haut niveau entre les deux pays. Elle s'efforce de doubler le nombre d'entreprises autrichiennes investissant au Vietnam de 50 à 100 et d'augmenter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 4 milliards de dollars dans les années à venir ; de renforcer la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts tels que les sciences et les technologies, la cybersécurité, la justice, le tourisme, la culture et les arts ; de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, y compris la formation en soins infirmiers, en accueillant des infirmiers vietnamiens en Autriche.

La partie autrichienne a remercié le Vietnam pour sa coordination étroite au sein des forums multilatéraux tels que les Nations unies et le cadre de partenariat stratégique ASEAN - UE.

Lors des échanges avec de hauts dirigeants autrichiens, Phan Dinh Trac a demandé à l'Autriche de soutenir et de ratifier rapidement l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), de soutenir et d'exhorter l'UE à retirer rapidement la carte jaune INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée) contre les produits aquatiques du Vietnam, créant ainsi des conditions favorables à l'exportation de ces produits vers l'UE.

Il a suggéré que l'Autriche continue de prêter attention et de créer des conditions plus favorables à la communauté vietnamienne en Autriche.

VNA/CVN