Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération globale dans le domaine des transports

Le ministre vietnamien de la Construction, Trân Hông Minh, a reçu le 1 er août à Hanoï M me Gillian Bird, ambassadrice d’Australie au Vietnam, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures.

Mme Bird a souligné que l’Australie considérait le Vietnam comme un partenaire stratégique global et prioritaire au sein de l’ASEAN. Dans le cadre du programme Aus4Growth, le gouvernement australien prévoit d’octroyer environ 90 millions d’AUD d’aide publique au développement, avec une priorité accordée aux transports, notamment l’aviation et le ferroviaire.

Le ministre Trân Hông Minh a salué l’engagement australien et rappelé les contributions majeures de Canberra dans le secteur, notamment dans la construction des ponts My Thuân (2000) et Cao Lanh (2018), ou encore le programme de soutien technique de 30 millions AUD pour le ministère des Transports (2017-2024).

Le Vietnam se prépare à intégrer des projets dans le programme Aus4Growth, centrés sur la transformation numérique, la logistique, les infrastructures résilientes au climat, les transports écologiques et le renforcement institutionnel.

Concernant l’aviation, les deux pays ont déjà des liaisons directes et sont prêts à signer prochainement un protocole modifiant l’accord bilatéral de 1995 afin de faciliter davantage les échanges aériens, notamment vers Long Thành, futur grand aéroport du Vietnam.

Pour le ferroviaire, le ministre a évoqué les projets de ligne à grande vitesse Nord-Sud et de ligne reliant Vientiane (Laos) au port de Vung Ang (Vietnam).

La rencontre s’est conclue sur un engagement mutuel à approfondir la coopération stratégique, pour un développement durable et prospère des deux nations.

