Création de l’Association des experts vietnamiens en sciences et technologies en Suède

>> D'énormes potentiels de coopération économique entre le Vietnam et la Suède

>> Le président Tô Lâm reçoit l'ambassadrice de Suède

>> L'ambassadrice de Suède au Vietnam reçoit un insigne

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, les membres de l'association ont examiné et approuvé sa charte, qui stipule spécifiquement le nom, les objectifs de fonctionnement, les règlements d'adhésion, la structure organisationnelle, les ressources humaines et d'autres questions connexes.

Selon la charte, il s'agit d'une organisation non gouvernementale à but non lucratif, dont le but est de mettre à jour les informations, de promouvoir les compétences et les produits, de partager des connaissances et expériences liées aux domaines des sciences et technologies à ses membres et à la communauté vietnamienne en Suède, de relier et d'élargir les relations entre les experts et intellectuels vietnamiens en Suède, de soutenir le renforcement de la coopération dans les sciences et technologies entre le Vietnam et la Suède.

L'association a élu son comité exécutif pour le premier mandat (2024-2026) composé de 13 membres, avec le Prof. agrégé-Dr Dô Quang Minh, expert principal de la société de logiciels Thermo Calc, élu à la présidence.

VNA/CVN