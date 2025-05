Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération à travers les associations d'amitié

Les 23 et 24 mai, l'Association d'amitié Vietnam - Fédération de Russie a tenu sa 17 e conférence nationale de coordination dans la ville de Hai Duong, province éponyme du Nord.

>> Revue des opérations du Centre tropical Vietnam - Russie

>> Coopération scientifique entre le Vietnam et la Russie

>> Coopération Russie - Vietnam en matière de formation en économie

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, Phan Chi Hiêu, président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales et président du Comité central de l'Association d'amitié Vietnam - Fédération de Russie, ainsi que Nguyên Minh Hùng, vice-président du Comité populaire provincial de Hai Duong, ont souligné que le peuple vietnamien n'oublie jamais le précieux soutien du peuple soviétique d'hier et du peuple russe d'aujourd'hui. Ce soutien fut constant, que ce soit durant les deux guerres de résistance pour l'indépendance nationale ou pendant la période de Renouveau, pour la défense et la construction du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Svetlana Evgenevna Galzunova, représentante de l'Association d'amitié Russie - Vietnam, a salué le développement de l'Association d'amitié Vietnam - Fédération de Russie, qui compte désormais de nombreuses sections locales à travers le pays. Elle a exprimé le souhait que le Centre de coopération Vietnam - Russie, récemment créé, contribue à approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines.

Photo : Manh Tú/VNA/CVN

Pour sa part, Phan Chi Hiêu, président du Comité central de l'Association d'amitié Vietnam - Fédération de Russie, a proposé de bien préparer la participation au premier Forum des peuples Vietnam - Russie. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les activités du Centre de coopération Vietnam - Russie afin de promouvoir la coopération dans tous les secteurs, notamment l'économie, le commerce, les sciences et technologies, l'éducation et la formation, ainsi que la culture et le tourisme.

VNA/CVN