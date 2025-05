Ninh Thuân : biodiversité et durabilité

Photo : VNA/CVN

La province de Ninh Thuân (Centre) recèle une mosaïque d’écosystèmes singuliers, allant des forêts sèches aux zones littorales parsemées de récifs coralliens et d’herbiers marins, sans oublier ses régions montagneuses élevées. Ces milieux servent d’habitat privilégié à une pléthore d’espèces végétales et animales rares.

Cette biodiversité exceptionnelle s’exprime avec une intensité particulière au sein des zones protégées, notamment dans les parcs nationaux de Phuoc Binh et de Nui Chua, véritables sanctuaires de richesses biologiques abritant une faune et une flore précieuses.

S’étendant sur près de 25.000 ha, le parc national de Phuoc Binh, situé dans le district de Bac Ai, occupe une position clé dans la préservation de la biodiversité. Il constitue une zone de transition et d’interaction unique entre l’écosystème de forêt sempervirente des hautes montagnes du plateau de Langbiang et celui des basses terres du Sud du Vietnam.

Cette importance biologique se traduit par une richesse faunistique et floristique remaquable, avec plus de 1.338 espèces végétales et 327 de vertébrés recensées, dont 69 mammifères, 206 oiseaux, 34 reptiles et 18 amphibiens. Un nombre significatif d’espèces animales rares et endémiques, figurant dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l’UICN, y trouve refuge : 6 amphibiens, 18 reptiles, 30 oiseaux et 35 mammifères.

Nouvelles découvertes

Photo : Huong Linh/CVN

Niché au cœur de la Réserve de biosphère mondiale de Núi Chúa, le parc national éponyme s’étend sur plus de 30.000 ha, représentant à la fois une zone écologique semi-aride et une zone humide, abritant six types de forêts distincts.

Selon les dernières études, le parc recense 1.514 espèces végétales, dont 27 sont endémiques et 54 figurent sur la Liste rouge de l’UICN et le Livre rouge du Vietnam.

Ces forêts constituent également un refuge pour une faune diversifiée : les chercheurs y ont dénombré 763 espèces de vertébrés, parmi lesquelles 60 sont considérées comme rares, 48 en danger d’extinction selon le Livre rouge du Vietnam et 34 menacées à l’échelle mondiale.

Au-delà de la diversité de ses écosystèmes forestiers, le Parc national de Nui Chua se distingue par la richesse de son écosystème marin, avec 40 km de côtes et une aire marine protégée de 7.352 ha, site de reproduction crucial pour les tortues marines, et possédant le plus vaste récif corallien littoral du Vietnam, avec environ 350 espèces.

Selon Trân Van Tiêp, directeur du conseil d’administration du Parc national de Nui Chua, l’établissement met activement en œuvre un ensemble de mesures pour protéger et restaurer les écosystèmes forestiers et marins.

Le parc collabore également à des projets de recherche et d’étude afin d’enrichir l’inventaire de ses espèces animales et végétales. Récemment, des scientifiques ont découvert et décrit trois nouvelles espèces végétales rares et à aire de répartition limitée au sein du parc : Sầm cuống dài (Memecylon longipedunculatum), Diệp hạ châu Núi Chúa (Nymphanthus adenophorus) et Lòng mức Núi Chúa (Wrightia nuichuaensis).

Cette découverte non seulement accroît la diversité floristique nationale, mais ouvre également des perspectives prometteuses pour l’identification d’autres espèces dans la région et ses environs. Parallèlement, la province de Ninh Thuân a intensifié la gestion et la protection rigoureuse de ses forêts à usage spécial, de ses forêts de protection, de ses parcs nationaux et de ses zones marines protégées, dans le but de sauvegarder les écosystèmes terrestres et marins.

Elle a également lancé des programmes d’investissement dans le reboisement, l’affermage de la protection des forêts, la plantation d’espèces indigènes pour étendre le couvert forestier et encourager la participation active des populations locales aux initiatives de conservation.

Rien qu’entre 2023 et 2025, Ninh Thuân a alloué plus de 112 milliards de dôngs (4,7 millions USD) au reboisement, couvrant 1.120 ha, dont 500 de forêt à usage spécial et 620 de forêt de protection.

Ces efforts visent à reverdir les terres stériles et les collines, à prévenir l’érosion et à lutter contre la désertification.

Investir dans l’avenir

Photo : VNA/CVN

La province encourage également fortement les modèles agroforestiers et la culture de plantes médicinales sous couvert végétal. Toutefois, comme dans de nombreuses autres provinces, la biodiversité de Ninh Thuân est soumise à une pression croissante en raison du développement socio-économique, du changement climatique et des activités humaines.

Conformément au plan provincial 2021-2030, avec une vision jusqu’à 2050 approuvée par le Premier ministre, la province continue de faire de la conservation de la diversité biologique dans ses forêts naturelles, ses parcs nationaux et la Réserve de biosphère mondiale de Nui Chua une priorité absolue.

Cette démarche s’accompagne d’une gestion durable des forêts et de la protection des espèces animales et végétales rares. L’objectif principal est de sauvegarder l’environnement, de maintenir la biodiversité et de répondre efficacement au changement climatique. Pour atteindre ces ambitions, Ninh Thuân renforcera les mesures de conservation au sein du Parc national de Nui Chua, en accord avec les normes et réglementations de l’UNESCO.

Photo : Huong Linh/CVN

La province déploiera des solutions coordonnées pour protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et marins, ainsi que pour préserver les espèces indigènes rares, en les associant à des initiatives d’écotourisme.

Le Parc national de Phuoc Binh, quant à lui, se concentrera sur la protection et le développement forestier, la conservation et la valorisation de ses richesses naturelles, de ses écosystèmes représentatifs, de sa biodiversité, de ses ressources génétiques, de son patrimoine culturel et historique et de ses paysages, au service de la recherche scientifique, des services environnementaux et de l’éducation à l’environnement, en pleine conformité avec la planification et la législation en vigueur.

La zone de Đâm Nai, reconnue comme Réserve naturelle provinciale et écosystème de zones humides côtières typiques, fera l’objet d’un développement et d’une restauration prioritaires de son écosystème de mangrove. Cette mesure est essentielle non seulement pour la protection des terres agricoles et de l’aquaculture, garantissant ainsi des moyens de subsistance durables pour les habitants, mais aussi pour favoriser l’essor de l’écotourisme, du tourisme communautaire et du tourisme d’expérience.

Renforcer la gestion

Photo : VNA/CVN

Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire de Ninh Thuân, insiste sur le fait que, pour optimiser l’efficacité de la conservation de la biodiversité, le Comité a ordonné aux agences et départements concernés de renforcer la gestion, l’inspection, le contrôle et la sanction rigoureuse des infractions dans les domaines de la préservation de la biodiversité, de la protection des forêts et de la sauvegarde des ressources aquatiques.

L’objectif est de minimiser les impacts du changement climatique et des activités humaines sur la biodiversité, contribuant ainsi activement à la stratégie de développement socio-économique local. Parallèlement à la mission de conservation, la province dynamise le développement de diverses formes d’écotourisme telles que le tourisme balnéaire, forestier, de recherche scientifique, d’éducation environnementale, ainsi que le tourisme de découverte et de villégiature, afin d’attirer les visiteurs et de générer des revenus supplémentaires pour soutenir les efforts de conservation.

Grâce à des solutions mises en œuvre de manière coordonnée et à une forte détermination, la province de Ninh Thuân concrétise progressivement son objectif de conservation de la biodiversité, apportant une contribution significative à la protection de l’environnement et favorisant un développement socio-économique de plus en plus durable.

Nguyên Thanh - Huong Linh/CVN