Motivation pour le développement des relations de coopération Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

Évaluant la visite, l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a souligné que la prochaine visite d'État constituerait le niveau protocolaire le plus élevé dans les relations entre les deux pays. Le président russe se rendra au Vietnam en tant que chef d'une délégation de hauts dirigeants fédéraux et régionaux et de grandes entreprises russes.

Au cours de sa visite, le président russe devrait rencontrer les dirigeants vietnamiens, des Vietnamiens diplômés des universités de l'ex-Union soviétique et de la Fédération de Russie. Il est prévu que les deux parties devront approuver une Déclaration commune et signer des documents de coopération dans les domaines de l’éducation universitaire, de la justice, de la réglementation douanière, de la santé, de l'énergie…

La visite se déroulera à l’occasion de la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié Vietnam - Russie (1994-2024) et du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, a souligné Gennady Bezdetko.

L'ambassadeur a affirmé que les relations de coopération entre le Vietnam et la Fédération de Russie au cours des trois dernières décennies ont toujours été élargie.

Le 1er mars 2001, le Vietnam et la Russie ont signé la Déclaration conjointe sur leur partenariat stratégique. Le 27 juillet 2012, le Vietnam et la Russie ont publié une Déclaration conjointe sur l'élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral. Les dialogues politiques réguliers sont établis à tous les niveaux, outre les mécanismes efficaces d’interaction dans les domaines du commerce, de l’économie, des sciences, des technologies et des sciences humaines.

Le président Vladimir Poutine s'est rendu au Vietnam à quatre reprises : deux visites officielles (en 2001 et 2013) et deux participations aux Sommets de l'APEC à Hanoï et à Dà Nang (en 2006 et 2017).

Gennady Bezdetko a affirmé que la prochaine visite du président Vladimir Poutine créerait davantage de motivation pour développer la coopération russo-vietnamienne dans de nombreux domaines tels que l'économie et l'investissement, les sciences et technologies, l'éducation et la formation, la culture et le tourisme, la défense et la sécurité.

La Russie est prête à coopérer étroitement avec le Vietnam sur la scène internationale, notamment au sein des Nations Unies et dans les cadres où l'ASEAN joue un rôle central, à promouvoir des approches communes pour résoudre les problèmes urgents de l'époque, à prendre en haute considération les principes fondamentaux de l'égalité souveraine, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays indépendants, de la légalité et de la justice dans les relations internationales.

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadeur russe, le potentiel de diversifier davantage la coopération bilatérale entre la Russie et le Vietnam reste énorme. Cette coopération repose sur la tradition immuable de l'amitié, l'assistance mutuelle bâtie par les générations des deux pays et a pour seul objectif d'assurer le bonheur et la prospérité des peuples des deux pays.

Coopération étroite et efficace

La Russie souhaite poursuivre une coopération étroite et efficace avec le Vietnam dans les domaines tels que l'énergie, la production industrielle, les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, la défense et la sécurité, le commerce et l'investissement ainsi que la mise en œuvre cohérente des accords aux plus hauts niveaux. Il a cité les tâches clés à accomplir : assurer la paix et la sécurité ; lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale, le trafic de drogue, les défis et les menaces existants et émergents.

La Russie attache une grande importance aux efforts de lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique équitable et est prête à coopérer avec le Vietnam dans le domaine des énergies propres et de la décarbonation de l'économie.

La Russie, en tant que l'un des pays leaders dans ce domaine, est prête à fournir au Vietnam les technologies les plus modernes dans le domaine de l'électricité "propre", fiable et stable, notamment l'énergie nucléaire, a souligné Gennady Bezdetko.

Dans le domaine de l'éducation, la Russie offre au Vietnam le plus grand quota d’éducation gratuite, soit 1.000 bourses. La Russie se réjouit du fait que les diplômés vietnamiens d'universités russes travaillent dans divers domaines comme l'économie, l'industrie, la santé, la culture et l'éducation au Vietnam et occupent des postes importants au sein du Parti et du gouvernement. Ces personnes constituent le noyau de la diplomatie populaire russo-vietnamienne.

Selon l'ambassadeur, la diplomatie populaire reste l'un des outils les plus importants dans l'interaction entre les deux pays. C’est un excellent exemple de la façon de construire de véritables partenariats.

L'ambassadeur Gennady Bezdetko a affirmé que le Vietnam et la Russie avaient une histoire commune riche, de nombreuses expériences de coopération dans la plupart des domaines, un dialogue politique approfondi, des échanges humanitaires très dynamiques et des valeurs et orientations de développement similaires. Tout cela constitue une base fiable pour continuer à développer davantage les relations bilatérales.

VNA/CVN