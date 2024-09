Le Vietnam et la RPDC s’engagent à resserrer leurs relations

Bùi Thanh Son a salué l’importance de cette visite à l’approche du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays l’année prochaine, suggérant que les deux ministères des Affaires étrangères maintiennent une coordination étroite, facilitent les échanges de délégations à tous les niveaux pour renforcer l’amitié, la compréhension et la confiance mutuelles, et mettent en œuvre efficacement les accords de coopération existants.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a également appelé à une collaboration continue dans les forums mondiaux et régionaux pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement aux niveaux régional et mondial. Pak Sang Gil a salué les récentes réalisations socio-économiques du Vietnam, en particulier ses efforts de relance post-COVID-19. Il a salué les efforts du Vietnam pour renforcer et élargir ses relations diplomatiques avec de nombreux pays à travers le monde, ce qui a élevé sa stature internationale.

Le 10 septembre au matin, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Thanh Binh s’est entretenu avec son homologue Pak Sang Gil. Les deux parties ont convenu de préparer conjointement le 75e anniversaire des relations diplomatiques l’année prochaine. L’accent sera mis sur l’augmentation des échanges de délégations et l’exploration d’une coopération potentielle dans des domaines mutuellement bénéfiques conformes aux réglementations internationales. Les discussions ont également porté sur la situation mondiale et les questions d’intérêt mutuel.

Pham Thanh Binh a affirmé la position constante du Vietnam sur la valorisation de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, un lien personnellement établi et nourri par le Président Hô Chi Minh et le Président Kim Il Sung, et continuellement préservé, hérité et promu par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux nations. Il a souligné la volonté du Vietnam de travailler en étroite collaboration avec la RPDC pour développer davantage les relations bilatérales dans divers domaines, conformément aux aspirations de leurs peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et au-delà.

Pak Sang Gil a souligné que les relations entre les deux pays sont entrées dans une nouvelle phase de développement depuis la visite officielle au Vietnam du secrétaire général du Parti des travailleurs de la RPDC et président de la Commission des affaires d’État, Kim Jong-un, en mars 2019. Il a affirmé la position constante de la RPDC sur le maintien et le renforcement des relations bilatérales de manière solide et substantielle. Pendant son séjour, Pak Sang Gil a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï et a visité plusieurs localités.

VNA/CVN