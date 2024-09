Le Premier ministre vietnamien reçoit l'ambassadeur de la RPDC

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré se réjouir que l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et la RPDC soient constamment préservées et promues par des générations de dirigeants et les peuples des deux pays.

Il a proposé à l'ambassadeur Ri Sung Guk de se coordonner avec les organes vietnamiens compétents pour continuer à renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelles à travers l'échange de délégations à tous les niveaux, mettre en œuvre des activités significatives pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, promouvoir la coopération économique bilatérale sur la base du respect du droit international et conformément aux intérêts des deux pays, reprendre le mécanisme de réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - RPDC sur la coopération économique, scientifique et technique présidé par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère nord-coréen des Relations économiques extérieures, développer les échanges et la coopération dans les domaines de la culture, des arts, des sports ainsi que les échanges entre les deux peuples.

Promouvoir les relations bilatérales

L'ambassadeur Ri Sung Guk s'est dit profondément impressionné par les réalisations importantes du Vietnam dans de nombreux domaines ces dernières années. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam atteindrait avec succès l'objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

L'ambassadeur a affirmé que continuer à promouvoir les relations entre les deux pays était une position constante du Parti et de l'État de son pays. Il a assuré qu'au cours de son mandat au Vietnam, il mettrait tout en œuvre pour contribuer au développement des relations amicales traditionnelles entre la RPDC et le Vietnam dans les temps à venir.

VNA/CVN