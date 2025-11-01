Le PM préside une conférence sur la création d'un centre financier international

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé samedi matin 1 er novembre, au siège du gouvernement à Hanoï, une conférence consacrée à la création d'un centre financier international au Vietnam. L'événement s'est tenu en format hybride, avec des connexions au Royaume-Uni, en République tchèque, à Hong Kong (Chine), en Indonésie et en Australie.

Le chef du gouvernement a souligné qu'à l'ère du numérique et de l'intégration mondiale, la circulation rapide des flux de capitaux, de technologies et de savoirs rend les centres financiers internationaux particulièrement importants. Selon lui, ces centres constituent des plateformes essentielles reliant les marchés et favorisant l’innovation, ainsi que les normes de gouvernance et de transparence.

Pour le Vietnam, la création d'un tel centre ne vise pas seulement à attirer les investissements et à s'intégrer davantage à l'économie mondiale, mais aussi à instaurer de nouveaux mécanismes et modèles de gouvernance efficaces. Ce projet, a-t-il affirmé, contribuera à stimuler le développement socio-économique, à porter le PIB au-dessus de 8% en 2025, puis à deux chiffres dès 2026, en vue d'atteindre les deux objectifs stratégiques du centenaire du pays.

Mécanismes, politiques et solutions

Le Premier ministre a indiqué que la mise en place rapide de ce centre permettra de positionner clairement le Vietnam sur la carte financière mondiale, de développer de nouveaux modèles tels que la finance numérique, les crédits carbone, la finance verte et durable, tout en soutenant les percées stratégiques en matière d'institutions, de ressources humaines et d'infrastructures, ainsi que la mise en œuvre des décisions récentes du Politburo.

Le Premier ministre a invité les participants à formuler des propositions concrètes sur les mécanismes, politiques et solutions nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace du Centre financier international, notamment en matière de cadre juridique, de gouvernance, de gestion des risques, de produits financiers et d'attraction des talents.

Selon le ministère des Finances, conformément à la résolution 222/2025/QH15 de l'Assemblée nationale, le gouvernement prévoit d'établir deux pôles du Centre financier international du Vietnam : l'un à Hô Chi Minh-Ville, l'autre à Dà Nang.

Le pôle de Hô Chi Minh-Ville sera conçu comme un écosystème financier diversifié et moderne, offrant des services de gestion d'actifs, de fonds d'investissement, d'assurances et de produits dérivés, tout en développant la finance verte, les technologies financières (fintech) et l'innovation.

Le pôle de Dà Nang sera intégré à un vaste écosystème d'innovation et de technologies stratégiques, reposant sur une infrastructure moderne et transparente conforme aux standards internationaux. Il offrira des services financiers et de marché, visera à attirer capitaux internationaux, grands investisseurs, start-up, entreprises technologiques, experts mondiaux et talents du secteur financier.

Le Centre financier international du Vietnam, couvrant environ 899 hectares à Hô Chi Minh-Ville et 300 hectares à Dà Nang, devrait entrer en activité dès 2025.

