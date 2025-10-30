Le vice-ministre Vu Chiên Thang appelle à une réforme de la gestion du travail à l’étranger

Le vice-ministre de l’Intérieur, Vu Chiên Thang, a appelé à une réforme profonde dans la gestion du travail à l’étranger, en passant d’un système de "pré-contrôle" à un modèle de "post-contrôle", tout en simplifiant les conditions d’affaires et les procédures administratives, afin de lutter contre la corruption et de créer un environnement économique transparent et sain.

Lors d’un dialogue tenue à Hanoï avec plus de 100 entreprises spécialisées dans l’envoi de travailleurs vietnamiens à l’étranger, le vice-ministre a rappelé que le XIIIᵉ Congrès national du Parti avait fait du développement intégral de l’être humain et la formation de ressources humaines de haute qualité l’un des trois percées stratégiques, avec une attention particulière accordée au développement de l’économie privée, de l’économie du savoir, de l’économie verte et de l’économie numérique.

Ces orientations se traduisent notamment à travers la Résolution N°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée et la Résolution N°46/NQ-CP sur l’amélioration du climat d’affaires.

Selon le vice-ministre, ces politiques traduisent la volonté du Parti et de l’État de bâtir un État qui accompagne et soutient les entreprises, notamment celles actives dans les services, le développement des ressources humaines et l’économie extérieure. Le travail à l’étranger constitue l’un des piliers de l’économie nationale.

Chaque année, des centaines de milliers de Vietnamiens travaillant à l’étranger contribuent de 6,5 à 7 milliards de dollars de transferts financiers, tout en participant à la réduction de la pauvreté et à la modernisation rurale.

Cependant, Vu Chiên Thang a reconnu que plusieurs défis persistent : frais de recrutement excessifs, manque de transparence, faible qualification technique ou linguistique, et complexité des procédures administratives. Il a souligné que ce dialogue constituait un forum de coopération où l’État à l’écoute des entreprises œuvre avec elles à la construction d’un environnement de développement durable.

En conclusion, le vice-ministre de l’Intérieur a annoncé les efforts déployés actuellement par son ministère afin de soumettre au gouvernement, dès le mois d’octobre, le décret modifiant le décret N°112. En novembre 2025, le ministère procédera à la révision des circulaires N°21 et N°02, avant de lancer l’élaboration de la Stratégie d’envoi des travailleurs vietnamiens à l’étranger d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

"Un environnement juridique transparent constitue une condition préalable essentielle au développement sain des entreprises", a-t-il souligné, avant d’appeler à une restructuration du marché et de la qualité de la main-d'œuvre, visant à passer d’une simple "exportation de main-d'œuvre" à une véritable "promotion de la mobilité de main-d'œuvre qualifiée", en privilégiant la concurrence par les compétences et la discipline plutôt que par les bas salaires.

