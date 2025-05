Dynamiser les relations Vietnam - France

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s’agit de la cinquième visite d’un président français depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973. Une visite hautement symbolique, qui devrait donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global Vietnam - France.

Un partenariat de plus en plus substantiel

Plus de sept mois après la visite en France du secrétaire général Tô Lâm en octobre 2024, visite au cours de laquelle les deux pays ont porté leur relation au niveau de partenariat stratégique global, la visite d’État du président Emmanuel Macron au Vietnam témoigne de la haute considération et de l’engagement fort des dirigeants français envers le développement des relations avec le Vietnam. Depuis l’établissement du partenariat stratégique global, la coopération bilatérale a enregistré des progrès importants.

Sur le plan politique et diplomatique, les échanges entre les deux pays se sont intensifiés et les mécanismes de coopération se sont étendus, avec notamment la tenue à Hanoï de la toute première session du Dialogue maritime entre les ministères des Affaires étrangères. Par ailleurs, la France et le Vietnam ont renforcé leur coordination sur les grands enjeux mondiaux, à l’occasion du Sommet sur l’intelligence artificielle à Paris, tenu en février 2025, du sommet P4G à Hanoï, tenu en avril 2025, et bientôt lors de la Conférence des Nations unies sur les océans, prévue en juin 2025 à Nice.

La défense et la sécurité demeurent un pilier fondamental du partenariat stratégique global Vietnam - France. La récente escale de la frégate multi-missions française Provence à Hô Chi Minh-ville en mars 2025 en est une illustration, contribuant à la paix, à la sécurité et à la liberté de navigation dans la région, conformément au droit international, comme l’a souligné Dinh Toàn Thang, l’ambassadeur du Vietnam en France.

"Dans un monde en pleine mutation, le Vietnam et la France continuent de partager une vision commune sur de nombreux enjeux majeurs. Il s’agit, pour les deux pays, de renforcer la coopération pour assurer une prospérité partagée, de poursuivre ensemble les objectifs de développement durable, et de s’engager à relever les défis mondiaux", a-t-il précisé.

La coopération économique, pilier essentiel du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France, poursuit sa dynamique positive. En 2024, le commerce bilatéral a progressé de 12% par rapport à l’année précédente, dépassant les 5,4 milliards de dollars. Parallèlement, la collaboration s’étend à plusieurs secteurs clés, notamment l’énergie, les transports urbains, les infrastructures stratégiques, la santé et l’éducation. La coopération décentralisée, un domaine spécifique et particulièrement dynamique des relations bilatérales, continue également de se développer. Lors de sa visite au Vietnam début mai, Laurent Saint-Martin, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, a souligné le fort potentiel de la coopération économique entre les deux pays.

"D’abord, la France peut répondre, pas seule bien sûr, mais peut faire partie des pays qui savent répondre aux grandes priorités stratégiques du gouvernement vietnamien. Je pense notamment aux infrastructures, aux transports, mais aussi aux enjeux d’énergie ou d’aérien. Évidemment, le marché vietnamien, c’est un marché croissant, 100 millions d’habitants, jeunes, avec une classe moyenne grandissante sur lequel les produits français peuvent tout à fait trouver leur place", a-t-il dit.

Promouvoir de nouvelles priorités de coopération

Outre les domaines de coopération traditionnels, le Vietnam et la France disposent de grandes opportunités pour promouvoir de nouveaux axes de collaboration, en adéquation avec les priorités de développement du Vietnam et les atouts de la France, notamment dans le nucléaire civil, les sciences et technologies, ou encore l’intelligence artificielle (IA).

Côté vietnamien, la résolution N°57 du Politburo, qui prévoit des percées dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, constitue une priorité stratégique majeure dans cette nouvelle ère de développement du pays.

Cette orientation a suscité l’intérêt et le soutien de la communauté internationale, et notamment des scientifiques français. Sarah Mamiese, directrice exécutive du centre de formation de l’Agence française de développement (AFD Campus), a salué le Vietnam comme l’un des pays les plus avancés en matière d’innovation parmi les économies à revenu intermédiaire, soulignant son immense potentiel à renforcer ses capacités d’innovation et sa compétitivité sur le marché mondial des technologies de pointe. Cette évaluation est confirmée par la progression constante du Vietnam dans les classements internationaux en matière d’innovation, notamment son rang de 2ᵉ parmi 38 pays à revenu intermédiaire dans le Rapport 2024 sur l’Indice mondial de l’innovation.

"On voit que les efforts payent et que le Vietnam s’impose, parmi les pays à revenus intermédiaires, comme un des leaders si on considère l’innovation. Depuis 2022, c’est très important de noter que le développement de la science, de la technologie, de l’innovation a été qualifié de politique nationale majeure. En fait, il y a des percées stratégiques qui, depuis lors, sont constatées", explique-t-elle.

La France, qui est une puissance technologique majeure dans des secteurs tels que l’énergie, l’aéronautique, l’informatique et l’intelligence artificielle, et le pays ayant attiré le plus d’investissements en Europe au cours des cinq dernières années, notamment dans les technologies de pointe, possède de nombreux atouts qui correspondent aux nouvelles priorités stratégiques du Vietnam.

La visite prévue du président Emmanuel Macron à l’Université des sciences et des technologies de Hanoï, où il échangera avec les étudiants, témoigne de l’importance accordée par les deux pays à ce nouveau pilier de coopération, qu’ils entendent hisser à la hauteur de leur partenariat stratégique global.

VOV/VNA/CVN