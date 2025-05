Les PM vietnamien et malaisien tiennent une conférence de presse conjointe

Le Premier ministre (PM) vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim ont tenu une conférence de presse conjointe à Kuala Lumpur le 25 mai pour annoncer les résultats de leurs entretiens officiels, qui ont eu lieu plus tôt le même jour dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie.

Lors de la conférence, le Premier ministre Anwar Ibrahim a décrit le Vietnam comme un ami proche et précieux, occupant une place particulière dans son cœur et celui du peuple malaisien. Il a exprimé sa profonde admiration pour la lutte du pays pour l'indépendance nationale et pour le Président Hô Chi Minh, rappelant qu'il avait l'habitude de se joindre à des intellectuels malaisiens et d'autres pays de l'ASEAN pour défendre la lutte du Vietnam pour l'indépendance et la liberté.

Il a souligné le succès des discussions entre lui et les dirigeants vietnamiens, affirmant qu'ils étaient convenus de faire progresser les relations bilatérales dans divers secteurs grâce à des projets et des actions concrètes visant à mettre en œuvre les accords et mécanismes de coopération existants entre les deux pays et au sein de l'ASEAN.

La mise en place d'un réseau électrique interconnecté entre le Vietnam, la Malaisie et l'ensemble de la région ASEAN constitue un domaine clé de coopération.

Le Premier ministre AnwarIbrahim a salué les progrès notables déjà réalisés dans le cadre du partenariat stratégique global récemment établi entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation, ainsi que de la coopération maritime. Il a également pris note des efforts conjoints déployés pour résoudre les questions d'intérêt commun.L'hôte s'est dit confiant que les relations entre le Vietnam et la Malaisie se renforceront encore davantage à l'avenir.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a qualifié les discussions d'ouvertes et de très fructueuses à tous égards, reflétant la compréhension mutuelle et l'engagement commun des deux parties à approfondir davantage les liens bilatéraux de manière globale, inclusive, concrète et efficace, conformément aux aspirations et au potentiel des deux nations, ainsi qu'à leur partenariat stratégique global.

Mécanisme de rencontre entre les deux PM

Les deux parties ont convenu de finaliser rapidement le plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2025-2030 et d'établir un mécanisme de rencontre entre les deux Premiers ministres.

Le Vietnam et la Malaisie renforceront leur coopération en matière de défense et de sécurité pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans chaque pays et dans la région. Ils favoriseront la négociation d'un code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et concret, fondé sur le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a ajouté que les deux parties avaient également convenu de favoriser la collaboration dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, notamment dans l'agriculture, la production alimentaire, la fabrication de produits halal, le tourisme, la culture et les échanges interpersonnels.

Reconnaissant l'aide apportée par la Malaisie à la communauté vietnamienne du pays et reconnaissant l'Association d'amitié Malaisie - Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam appréciait hautement le rôle et les efforts de la Malaisie à la présidence de l'ASEAN cette année, notamment pour promouvoir le rôle central de l'ASEAN et construire une ASEAN unie dans la diversité dans un contexte d'incertitudes mondiales.

À cette occasion, les deux parties ont signé plusieurs documents de coopération importants, a-t-il indiqué, soulignant la volonté du Vietnam de connecter les deux économies et l'ensemble de l'ASEAN, notamment en favorisant la connectivité commerciale, la connectivité interpersonnelle, ainsi que la connectivité matérielle et immatérielle, afin de maintenir la stabilité, la paix, la coopération et le développement dans la région, afin d'œuvrer à un développement rapide et durable, de garantir le progrès social et l'égalité, et de garantir la sécurité sociale, ne laissant personne de côté.Le dirigeant vietnamien a constaté que les deux pays avaient accompli de grandes avancées.

Après avoir élevé les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, sa visite vise à transmettre un message de confiance, de détermination politique et d'efforts pour traduire les documents et messages signés en actions concrètes et en résultats mesurables.LL

Affirmant que le Vietnam et la Malaisie peuvent former un modèle de coopération au sein de l'ASEAN, à la fois politiquement durable, économiquement fort, culturellement profond et doté d'une vision large, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est dit convaincu que la Malaisie assumera avec succès la présidence de l'ASEAN en 2025, en organisant d'abord avec succès le 46e Sommet de l'ASEAN, le Sommet ASEAN- Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Sommet ASEAN -CCG - Chine, afin d'élargir la portée et l'ampleur de la coopération au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Auparavant, les Premiers ministres vietnamien et malaisien avaient assisté à l'échange de documents de coopération entre les deux parties, notamment un protocole d'accord sur la coopération entre la compagnie d'électricité du Vietnam et la compagnie nationale malaisienne Tenaga Nasional Berhad (TNB), ainsi qu'une lettre d'intention sur la coopération entre le Vietnam et la TNB.

