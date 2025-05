Le Premier ministre Pham Minh Chinh exhorte l'ASEAN à se connecter pour surmonter les défis

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a assisté le 25 mai au Forum de leadership et de partenariat de l'ASEAN (ALPF), un événement annuel organisé par l'Institut d'études stratégiques Asie-Pacifique (KSI).

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Pham Minh Chinh a souligné que l’environnement mondial actuel est instable et complexe, et qu’aucun pays ne peut résoudre seul les défis mondiaux. Il a donc souligné la nécessité de renforcer la solidarité et la coopération, de promouvoir le multilatéralisme et de s’attaquer conjointement aux problèmes communs pour garantir un développement équitable où personne n’est laissé pour compte.

Il a souligné le rôle pionnier des entreprises dans la construction d’une ASEAN résiliente, à croissance rapide et durable.

Dans le même temps, il a appelé les entreprises à renforcer leur connectivité pour relier les économies de l’ASEAN au monde, reconstruire et renforcer les chaînes d’approvisionnement, diversifier les marchés et les produits, promouvoir la coopération public-privé et développer une agriculture écologique, propre et moderne.

Photo : VNA/CVN

Selon le Premier ministre vietnamien, pour que les entreprises puissent remplir efficacement leur rôle, les pays membres doivent jouer un rôle de facilitateur, en garantissant un environnement de paix, de stabilité et des conditions propices au développement durable.

Face aux difficultés, il a appelé à des réponses politiques flexibles et à la reconnaissance des défis comme des opportunités pour restructurer l’économie et les chaînes d’approvisionnement.

En ce qui concerne le développement agricole, le Premier ministre a réaffirmé l'accent mis par le Vietnam sur l'agriculture écologique et moderne, avec l'agriculteur au centre. Il a également partagé les réalisations exceptionnelles de son pays au cours des dernières années, en mettant l’accent sur un développement rapide et durable.

Selon le dirigeant, pour atteindre une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 8% en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes, le Vietnam se concentre sur la mise en œuvre de trois développements stratégiques, à savoir un cadre institutionnel ouvert et transparent ; une infrastructure moderne et intégrée ; et une gouvernance intelligente.

Le gouvernement vietnamien accélère la réforme administrative pour simplifier les procédures et passer d'une approche passive à une approche proactive pour servir les citoyens et les entreprises, a-t-il noté.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a été honoré en tant que dirigeant exceptionnel de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) 2025. Notant que cette reconnaissance est un signe d'appréciation des pays de la région pour les contributions du Vietnam, Pham Minh Chinh a exprimé sa sincère gratitude et a affirmé que cet honneur appartient au peuple vietnamien.

Au nom du Parti communiste et de l'État du Vietnam, il a exprimé sa gratitude pour la solidarité et le soutien des pays de l'ASEAN, des dirigeants et de la communauté des affaires régionale, qui ont constamment soutenu la nation indochinoise sur sa voie de développement.

Cette année, l'ALPF a réuni des représentants de gouvernements et d'entreprises de l'ASEAN et d'ailleurs. Les intervenants ont déclaré que le Vietnam est actuellement l’une des économies connaissant la croissance la plus rapide de la région et un point positif au sein de l’ASEAN.Après plus de 30 ans de participation à ce bloc régional, le Vietnam a activement contribué à la construction d’une communauté résiliente, tout en saisissant les opportunités de développer une économie nationale durable.

Avec son rôle central dans les accords commerciaux régionaux et les chaînes de valeur, le Vietnam est une destination attrayante pour les investisseurs à la recherche d’opportunités dans une région de plus de 700 millions d’habitants.

VNA/CVN