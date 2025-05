Le président Luong Cuong préside la cérémonie d'accueil officielle de son homologue français Emmanuel Macron

Le président Luong Cuong et son épouse ont présidé ce lundi matin, 26 mai à Hanoi, la cérémonie d'accueil officielle du président français Emmanuel Macron et de son épouse en visite d'Etat du 25 au 27 mai au Vietnam.

Il s'agit de la première visite du président Emmanuel Macron au Vietnam depuis son entrée en fonction en 2017 et sa réélection en 2022. Cette visite est un événement d'une importance particulière pour les relations bilatérales, notamment après que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024 lors de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Cette visite démontre l'importance et le ferme engagement des hauts dirigeants des deux pays à développer les relations bilatérales, en concrétisant et en rendant effectif le partenariat stratégique global Vietnam - France.

Au cours de plus de 50 dernières années d’établissement de relations, les liens bilatéraux ont été continuellement renforcés et élargis dans de nombreux domaines. Les deux pays ont signé une Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique Vietnam - France lors de la visite du Premier ministre Nguyên Tân Dung en France (septembre 2013), portant les relations entre les deux pays à un niveau de plus en plus profond, plus substantiel et plus efficace. En particulier, les relations entre les deux pays ont été élevées au rang de Partenariat stratégique global à l'occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, désormais secrétaire général du Parti Tô Lâm, en France et de sa participation au 19e Sommet de la Francophonie qui s'est tenu en France en octobre 2024.

Ce jalon a fait de la France le premier pays de l’Union européenne (UE) à avoir un partenariat stratégique global avec le Vietnam, et cette mise à niveau a créé une base importante pour promouvoir la relation entre les deux pays afin qu’elle continue à se développer de manière forte, profonde et efficace.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays entretiennent également de nombreux mécanismes d’échanges réguliers sur les plans politique, économique et de défense à tous les niveaux, se coordonnent et se soutiennt toujours mutuellement au sein des organisations internationales telles que les Nations unies, l'ASEM, l'ASEAN-UE et la Francophonie. De plus, la coopération entre les organes législatifs des deux pays se développe également de plus en plus positivement. En matière de coopération en matière d’éducation et de formation, la France considère toujours cela comme un objectif prioritaire dans les activités de coopération au Vietnam.

Parallèlement à cela, la coopération culturelle et les échanges interpersonnels constituent toujours un point positif dans les relations entre le Vietnam et la France. La coopération décentralisée est également un domaine spécifique et particulièrement dynamique des relations bilatérales.

La coopération économique et commerciale est un pilier important des relations entre les deux pays. La France est actuellement le 5e partenaire commercial européen du Vietnam et le premier donateur d’APD au Vietnam au sein de l’UE.

La valeur d'échanges comerciaux bilatéraux a continuellement augmenté au fil des ans, atteignant 5,42 milliards de dollars en 2024 et 1,79 milliard de dollars au cours des 4 premiers mois de 2025. Les deux pays coopèrent et profitent efficacement de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), aidant les produits vietnamiens à consolider leur position sur le marché européen, tout en ouvrant la porte aux produits vietnamiens pour accéder au marché français. En matière d'investissement, en mai 2025, la France comptait 700 projets d'investissement au Vietnam avec un capital social total de 3,95 milliards de dollars, se classant au 16e rang sur 147 pays et territoires investissant au Vietnam.

Actuellement, les domaines de la transition verte, de la transformation numérique et de l’innovation sont des choix stratégiques et des priorités absolues du Vietnam et sont les domaines dans lesquels le Vietnam souhaite promouvoir la coopération avec des partenaires internationaux dans la période actuelle et à venir, tandis que la France est forte dans la recherche scientifique et figure toujours parmi les meilleurs pays innovants au monde.

Photo : VNA/CVN

Le choix du Vietnam comme première destination du président français Emmanuel Macron lors de son voyage en Asie du Sud-Est démontre clairement la priorité stratégique et l’importance profonde que la France attache à sa relation bilatérale avec le Vietnam. La position du Vietnam en tant que premier et unique partenaire de l’ASEAN à établir un partenariat stratégique global avec la France contribue à renforcer cela.

Il s’agit également d’une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie indo-pacifique de la France, affirmant ainsi le rôle clé du Vietnam dans la politique étrangère de la France dans la région.

Après la cérémonie d'accueil, les deux présidents Luong Cuong et Emmanuel Macron s’entretiendront pour évaluer les résultats de la coopération entre les deux pays ces derniers temps et donner des orientations de coopération pour l'avenir. Les deux dirigeants assisteront également à la signature de documents de coopération et auront une rencontre avec la presse.

VNA/CVN