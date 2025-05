Le Vietnam appelle à des efforts pour préserver la solidarité et la centralité de l'ASEAN

Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Vu Hông Thanh, a participé à la réunion préparatoire de l'Interface des dirigeants ASEAN-AIPA 2025 (Interface ASEAN-AIPA), qui s'est tenue le 25 mai à Kuala Lumpur, en Malaisie. Cet événement s'inscrivait dans le cadre du 46 e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes.

La réunion a examiné et adopté le message du président de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), qui réaffirmait son soutien au thème de l'ASEAN 2025 : "Inclusivité et durabilité", et saluait l'adoption de la Vision communautaire de l'ASEAN 2045 par les dirigeants de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la session, le vice-président de l'Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a affirmé le soutien continu du Vietnam et sa coordination étroite avec la Malaisie, présidente de l'ASEAN, pour atteindre les objectifs et les priorités de sa présidence de l'AIPA.

La délégation vietnamienne a activement participé à la rédaction du message du président de l'AIPA, formulant plusieurs propositions importantes. La délégation a souligné qu'à la suite de l'adoption de la Vision 2045 de la Communauté de l'ASEAN et de ses nouveaux plans stratégiques, l'AIPA doit adresser un message fort de soutien et d'engagement à collaborer étroitement avec les gouvernements et les citoyens de l'ASEAN pour atteindre ces objectifs communs. Le Vietnam a également souligné la nécessité de continuer à accorder la priorité à la réduction des écarts de développement et au développement des sous-régions, notamment celle du Mékong.

Face à la complexité croissante des évolutions régionales et mondiales, le Vietnam a proposé que l'ASEAN renforce son unité et sa centralité, tout en respectant le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 CNUDM. Ces contributions, très appréciées par les pays participants, ont été intégrées au message final du président de l'AIPA.

Conformément au thème de l'AIPA 2025, "Le Parlement à l’avant-garde de la croissance inclusive et d’une ASEAN durable", ce message a souligné l'engagement continue de l'AIPA à promouvoir son rôle dans la promotion de la connectivité régionale, en faisant entendre la voix du peuple et en renforçant les échanges interpersonnels.

L’AIPA continuera également à promouvoir la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), la coopération sous-régionale, la gestion harmonieuse de la relation entre la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique et la protection de l’environnement, l’appel à une coopération renforcée pour répondre aux défis de sécurité non traditionnels...

Selon les prévisions, au nom des parlements des pays membres, le président de la Chambre des représentants malaisienne présentera ce message lors de la 14e réunion des dirigeants de l'ASEAN-AIPA qui se tiendra dans l'après-midi du 26 mai.

VNA/CVN