Cérémonie d'accueil du Premier ministre vietnamien à Kuala Lumpur

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et son épouse ont accueilli le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, son épouse et la haute délégation vietnamienne à Kuala Lumpur, dans l'après-midi du 25 mai.

>> Le PM arrive à Kuala Lumpur, entamant sa visite officielle et son voyage d'affaires en Malaisie

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Malaisie

>> Le Premier ministre vietnamien participe à une réunion d'affaires Vietnam - Malaisie

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien effectue une visite officielle en Malaisie et participe au 46e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes qui s'y déroulent du 24 au 28 mai.

Après la cérémonie d'accueil, les deux Premiers ministres ont dirigé les délégations des deux pays lors des entretiens bilatéraux.

Il s'agit de la première visite en Malaisie d'un Premier ministre vietnamien depuis dix ans, et également de la première visite d'un dirigeant vietnamien important depuis que les deux pays ont élevé leurs liens au niveau d'un partenariat stratégique global en novembre 2024.

Depuis plus d'un demi-siècle, les relations entre le Vietnam et la Malaisie sont florissantes sur tous les plans, notamment depuis la mise en place du partenariat stratégique en août 2015 et du partenariat stratégique global en novembre 2024.

Les relations politiques et diplomatiques bilatérales sont marquées par des visites et des échanges de haut niveau entre les dirigeants du Parti, du gouvernement, de l'État et du Parlement, ainsi que par des échanges interpersonnels. Les dirigeants des deux pays ont accordé une grande importance à la promotion des mécanismes de coopération bilatérale. Les deux parties ont également maintenu une étroite coordination au sein d'instances régionales et internationales telles que l'ASEAN, les Nations unies et la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

La coopération économique et commerciale est l'un des points forts des relations bilatérales. La Malaisie est le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le neuvième au niveau mondial. Leurs échanges commerciaux ont connu une croissance continue, atteignant 14,2 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 20% par rapport à 2023, et devraient atteindre 18 milliards de dollars cette année. Avec 13 milliards de dollars de capitaux d'investissement enregistrés, la Malaisie se classe actuellement au 10e rang parmi 143 pays et territoires investissant au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les liens en matière de sécurité et de défense se sont également renforcés, tandis que la collaboration dans les domaines du travail, de la culture, de l'éducation, du tourisme et des échanges interpersonnels a enregistré des résultats fructueux. Les près de 40.000 Vietnamiens vivant en Malaisie servent de pont et contribuent à renforcer les liens entre les deux pays.

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Malaisie revêt une importance capitale, car elle vise à promouvoir la solidarité entre les États membres de l'ASEAN et à démontrer la politique étrangère constante du Vietnam, qui privilégie les relations de bon voisinage et le partenariat stratégique global avec la Malaisie.

Ce voyage vise à consolider les bases politiques et à créer une dynamique plus dynamique pour le développement du partenariat entre les deux pays dans tous les domaines.

Les deux parties devraient discuter des principales orientations et des mesures concrètes pour mettre en œuvre le partenariat stratégique global nouvellement établi dans l’intérêt des deux peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN