Entrevue entre Pham Minh Chinh et Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul

Dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46 e Sommet de l'ASEAN et aux Sommets connexes, le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh a eu le 25 mai à Kuala Lumpur une entrevue avec Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul, président de la Chambre des représentants de Malaisie.

Le Premier ministre a félicité la Malaisie pour ses réalisations importantes, en particulier sa croissance économique rapide, qui lui a permis de figurer parmi les 27 économies les plus compétitives au monde. Il s'est déclaré convaincu qu'avec les contributions du Parlement malaisien, la Malaisie atteindrait ses objectifs globaux de développement économique dans le cadre du Cadre économique MADANI.

Pham Minh Chinh a émis son souhait d'intensifier les relations diplomatiques bilatérales, notamment à travers l'échange de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, ainsi qu'approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité pour maintenir un environnement régional de paix, de coopération et de développement dans la région et le monde.

Il a souligné que l'économie, le commerce et l'investissement restaient des piliers clés du Partenariat stratégique global. Il a proposé de renforcer la connectivité entre les deux économies via la coopération sur le réseau électrique de l'ASEAN, la transformation numérique, l'économie verte et l'économie circulaire.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants de Malaisie a proposé au Vietnam de soutenir la Malaisie dans le développement agricole afin de réduire sa dépendance aux approvisionnements extérieurs.

Il a souligné que la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples constitue un point fort des deux pays, avec de nombreux sites pittoresques souvent décrits comme des paradis terrestres, tels que la baie de Ha Long au Vietnam ou l'archipel de Bornéo en Malaisie.

Sur le plan parlementaire, les deux dirigeants ont convenu d'accélérer la signature d'un accord de coopération entre l'AN du Vietnam et le Parlement malaisien, de renforcer les échanges entre commissions, jeunes parlementaires et femmes parlementaires, etc. Il a également suggéré de partager des informations et des expériences en matière d'élaboration et de perfectionnement des lois afin de créer un cadre juridique favorable à la mise en œuvre de nouveaux domaines de coopération dans le cadre du Partenariat stratégique global.

Les deux parties ont convenu que leurs parlements respectifs devraient poursuivre une étroite coordination entre eux et avec les autres États membres de l'ASEAN afin de promouvoir leurs priorités et de coordonner leurs positions lors des forums parlementaires régionaux et internationaux.

Le Vietnam apprécie hautement le rôle de la Malaisie à la présidence de l'ASEAN et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) cette année, a déclaré Pham Minh Chinh, affirmant le soutien du Vietnam aux thèmes proposés par la Malaisie.

